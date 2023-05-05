على إثر سقوطه من مرتفعات السودة... المصور السعودي "هاني الزهراني" يفارق الحياة

على إثر حادث أليم، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر شوال لعام 1444هـ، 5 من شهر مايو لعام 2023م، توفي المصور السعودي الشهير هاني بن عبد الله الزهراني، خلال قيامه بالتصوير في جبال السودة بأبها.

خلال التصوير في جبال السدوة تكون نهايته

أعلنت وسائل الإعلام السعودية اليوم الجمعة ، وفاة المصور السعودي هاني بن عبد الله الزهراني، إثر سقوطة من أعلى مرتفعات جبال السودة، في منطقة أبها، وهو من أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، شغل مناصب عدة من أهمها مديرا لقسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية، بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصور في نادي الاتحاد السعودي، وكان يعد المصور الشاب من أهم المصورين الذين تميزوا بالدقة المتناهية عند تصويره للقمر في جميع مراحله.

هذا وقد نعاه محبوه، وزملاء مهنته عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فنعاه أصيل الشدوي، مغردا” وفاة الأخ والزميل المصور هاني بن عبد الله عائض الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء، إثر سقوطه من مرتفعات السودة، بعد أعمال تصوير مع شركة السودة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، اللهم أسكنه الجنة من غير عذاب ولا حساب يا رب”، مختتما تغريدته ب” لن ننسي التاريخ العظيم الذي صنعته”.

كما غردت أخرى” أنا كنت معهم وصورت قبل نزوله بدقائق الله يرحمه ويغفر له، كان إنسان خلوق جدا، وطيب، وهذه كانت آخر صورة له، أعطاني جواله، وقال: صورينا، وكأنه يعلم أنه لن تكون هناك صورة جماعية تجمع الكل غير هذا اليوم”.

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