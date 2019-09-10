تأشيرة الحج والعمرة والزيارة 300 ريال
تأشيرة الحج والعمرة والزيارة 300 ريال
أخبار السعودية

“عكاظ” رسوم التأشيرات للحج والعمرة وللزيارات العائلية 300 ريال

رسوم تأشيرة الزيارة 300 ريال

بواسطة رضوى علي 0

بعد يوم واحد من إعلان المملكة العربية السعودية على الغاء رسوم تكرار العمرة والمقدرة بألفين ريال سعودي وعزمها عن إعادة هيكلية رسوم التأشيرات للحج والعمرة وللزيارات، أعلنت مصادر لجريدة عكاظ السعودية أن المملكة تسعى لتوحيد أسعار التأشيرات للحج والعمرة وللزيارات.



رسوم تأشيرة الحج والعمرة والزيارة 300 ريال

نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن المملكة تسعى لتوحيد أسعار الرسوم التأشيرات الخاصة بالحج والعمرة وللزيارات مشيرة انها سوف تكون 300 ريال بالإضافة إلى رسوم أخرى تقررها المملكة وذلك في القريب العاجل لتكون الرسوم كالآتي

 



نوع التأشيرةالصلاحيةمدة الإقامةالرسم
الحجموسم الحجموسم الحج300 ريال
زيارة (عمرة، سياحة، أعمال، أقارب و أخرى) الدخول مرات متعددةسنة3 أشهر300 ريال
زيارة (عمرة، سياحة، أعمال، أقارب و أخرى) الدخول مرة واحدة3 أشهرشهر300 ريال

 

تأشيرة الزيارة ( جوا، بحرا، برا)96 ساعة96 ساعة300 ريال

يأتي ذلك من خلال وثائق تم تسيبها ولم تعلن رسميا حتى الآن



كما تم نشر هذه الأخبار عبر الصفحة الرسمية لجريدة عكاظ السعودية على تويتر

تأشيرة الحج والعمرة والزيارة 300 ريال
تأشيرة الحج والعمرة والزيارة 300 ريال


يذكر أن رسوم الزيارة العائلية للفرد في المملكة العربية السعودية تصل إلى اكثر من 2000 ريال سعودي ولمدة 3 أشهر مما جعل هناك عبء مادي على كل المقيمين الموجودين بالسعودية كما ارتفعت أيضا رسوم الاستقدام العائلي مما جعل كثير من المقيمين ترحيل عائلتهم.



رضوى علي

    كاتبة ومحررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هوياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع إجتماعي مهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.



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