“عكاظ” رسوم التأشيرات للحج والعمرة وللزيارات العائلية 300 ريال

بعد يوم واحد من إعلان المملكة العربية السعودية على الغاء رسوم تكرار العمرة والمقدرة بألفين ريال سعودي وعزمها عن إعادة هيكلية رسوم التأشيرات للحج والعمرة وللزيارات، أعلنت مصادر لجريدة عكاظ السعودية أن المملكة تسعى لتوحيد أسعار التأشيرات للحج والعمرة وللزيارات.







رسوم تأشيرة الحج والعمرة والزيارة 300 ريال

نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن المملكة تسعى لتوحيد أسعار الرسوم التأشيرات الخاصة بالحج والعمرة وللزيارات مشيرة انها سوف تكون 300 ريال بالإضافة إلى رسوم أخرى تقررها المملكة وذلك في القريب العاجل لتكون الرسوم كالآتي







نوع التأشيرة الصلاحية مدة الإقامة الرسم الحج موسم الحج موسم الحج 300 ريال زيارة (عمرة، سياحة، أعمال، أقارب و أخرى) الدخول مرات متعددة سنة 3 أشهر 300 ريال زيارة (عمرة، سياحة، أعمال، أقارب و أخرى) الدخول مرة واحدة 3 أشهر شهر 300 ريال تأشيرة الزيارة ( جوا، بحرا، برا) 96 ساعة 96 ساعة 300 ريال

يأتي ذلك من خلال وثائق تم تسيبها ولم تعلن رسميا حتى الآن







كما تم نشر هذه الأخبار عبر الصفحة الرسمية لجريدة عكاظ السعودية على تويتر







يذكر أن رسوم الزيارة العائلية للفرد في المملكة العربية السعودية تصل إلى اكثر من 2000 ريال سعودي ولمدة 3 أشهر مما جعل هناك عبء مادي على كل المقيمين الموجودين بالسعودية كما ارتفعت أيضا رسوم الاستقدام العائلي مما جعل كثير من المقيمين ترحيل عائلتهم.