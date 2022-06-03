عقوبه الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد غير المستحق 2022 وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج الضمان الاجتماعي للعديد من الفئات في المملكة لمساعدتهم على العيش حياة كريمة وتوفير الكثير من الاحتياجات الخاصة بهم، فهي حددت شروط لابد من توافرها في جميع مُستفيدي الضمان ونوهت إلى ضرورة معاقبة الشخص الذي يُخالف النظام المُحدد والمُقرر من قبلها، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول الضمان المطور الجديد.

عقوبه الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن عقوبة لمن يُخالف النظام والتي جاءت على النحو التالي وهي:

إذا حصل الشخص على راتب الضمان بدون أي وجه حق فيتم معاقبته بتسديد غرامة مالية تصل لـ 10 آلاف ريال سعودي أو بالسجن لمدة عام أو يتم الحكم عليه بالعقوتين معًا.

في حال حصول العائل على معاش الضمان ولم يقوم بإنفاقة على أفراد الأسرة فيتم دفع غرامة تصل لـ 5 آلاف ريال كحد أقصى أو يتم حبسه لمدة ثلاثة أشهر، أو يُمكن الحكم عليه بهاتين العقوبتين.

الفئات المُستحقة للضمان المطور الجديد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط الخاصة باستحقاق معاش الضمان المطور والتي جاءت على النحو التالي وهي: