عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء (الشركة السعودية للكهرباء)

في زمرة الانشغالات الحياتية المستمرة قد يتأخر البعض عن سداد فواتير الكهرباء التي تصدر كل شهر، ومن الممكن أن يحدث ذلك نتيجة لدواعي السفر لمكان آخر، وتتراكم الفاتورة تلو الأخرى، لذلك أصدرت الشركة السعودية للكهرباء “Saudi Electricity Company” بيان بعقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء الشهرية؛ لكي يحتاط المواطنين من ذلك ويسارعون بسداد الفواتير، ومن ثم ضمان عدم فصل الكهرباء، وتحمل مصاريف إضافية لإعادة التشغيل، وفيما يلي تفاصيل الموضوع عن عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء.

نبذة عن الشركة السعودية للكهرباء:

وجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء من بين أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، ولقد تأسست في عام 2000 م بعد دمج مجموعة من شركات الكهرباء في مناطق المملكة المختلفة.

تبلغ نسبة مساهمة الحكومة السعودية في رأس المال (74.3%)، بينما تبلغ نسبة مساهمة أرامكو السعودية ما يقارب (6.9%)، وباقي النسبة يتم تداولها في بورصة المملكة بشكل حر.

تقدم الشركة السعودية للكهرباء عديد من الخدمات للمواطنين داخل المملكة في طليعتها توفير الطاقة الكهربائية بتقنيات عالية الجودة، واستغلال الموارد بطريقة مثالية، وتمد المصانع الكبيرة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، وبما يعزز من مفاصل الاقتصاد الوطني.

يبلغ عدد المشتركين ما يفوق عشرة مليون مشترك، وتتبع الشركة أعلى معايير الجودة والسلامة وتواكب في ذلك دول الصف الأول.

إنذار المواطنين قبل توقيع عقوبة سداد فاتورة الكهرباء بالمملكة:

سوف يتم توجيه رسائل “SMS” عبر الهواتف الجوالة لإنذار المواطنين المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء بالمملكة، وفي حال عدم السداد لمدة 24 ساعة سوف يتم فصل الكهرباء عن المقرات.

ما عقوبة عدم سداد فاتورة الكهرباء؟

دأبت الشركة السعودية للكهرباء على تقديم أفضل الخدمات لمواطني المملكة، وتغطي شبكة الشركة كافة الأراضي في تلك الفترة، ويمكن القيام بسداد فاتورة الكهرباء الشهرية بأكثر من طريقة تسهيلًا على المواطنين، ومن المهم المسارعة في سداد الفواتير وعدم التأخير؛ حتى لا يتسبب ذلك في التعرض للعقوبات كما يلي:

يتم فصل الكهرباء في حالة عدم سداد الفواتير لمدة ثلاثة أشهر.

يتم فصل الكهرباء عن المستفيدين في حالة كون الفاتورة متجاوزة لألف ريال سعودي ولم تسدد في ميعادها المحدد.

ما عقوبة التوصيل الغير شرعي للكهرباء؟

في حالة فصل التيار الكهربائي لعدم سداد الفواتير، وقيام المواطن بتشغيل التيار الكهربائي بدون علم الشركة، فإن ذلك غرمته مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي، بالإضافة إلى مائتان ريال لمعالجة الخطأ وتشغيل التيار عن طريق الشركة.

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كيف يمكن إعادة توصيل الكهرباء بعد فصلها؟

في حالة فصل الخدمة نتيجة لعدم سداد قيمة فاتورة الكهرباء، فإنه يتعين على المشترك أن يقوم بسداد كافة المستحقات، وكذلك الرسوم الخاصة بإعادة تشغيل الخدمة مرة أخرى، والإجراءات المتبعة كما يلي:

1- سداد الفواتير المستحقة.

2- الإبلاغ على رقم خدمة الكهرباء 920001100 وطلب استعادة التيار الكهرباء.

كيف يمكن معرفة قيمة وتاريخ استحقاق فواتير الكهرباء؟