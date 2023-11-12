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“عقوبة تصل إلى 30 مليون ريال”.. ضبط مقيم هندي يُلقى مياهًا غير معالجة في وسط بيئي بمكة

أسامة محمد

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية من ضبط مقيم من الجنسية الهندية في منطقة مكة المكرمة بعد ارتكابه مخالفة لقانون البيئة، حيث ألقى مياهًا غير معالجة في وسط بيئي، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة ضده.

وأشارت السلطات إلى أن العقوبة المنصوص عليها بالقانون لإلقاء مياه الصرف أو أي مواد سائلة غير معالجة في أي بيئة تصل إلى غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتشجع السلطات الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات تشكل تهديداً للبيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في باقي مناطق المملكة.


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عن الكاتب:
أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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