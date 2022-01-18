النيابة العامة السعودية تحذر من عقوبة بث الشائعات بأمور تتعلق بالنظام العام

حذرت النيابة العامة من عقوبة بث الشائعات والأكاذيب في أمور تتعلق بالنظام العام، والتي اعتبرتها جريمة كبرى، وأشارت إلى أنه سيتم القبض على الجناة ومعاقبتهم، وقد استدعت النيابة العامة عددا من الأشخاص داخل المملكة بعد أن ثبت تورطهم في نشر هذه الأكاذيب التي أطلقتها جهات معادية في الخارج، وقال مصدر في النيابة العامة السعودية: إن “الإجراءات الجنائية جارية بحق هؤلاء الأشخاص، وسيتم فرض إجراءات عقابية صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 3 ملايين ريال بحق الفاعلين”.

عقوبة بث الشائعات

النيابة العامة توضح عقوبات بث الشائعات والأكاذيب

وأضاف المصدر في النيابة العامة أن العقوبات تشمل إضافة للسجن والغرامة:

مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة.

نشر الحكم النهائي في وسائل الإعلام المحلية على نفقة المحكوم عليه

وجاء تحذير النيابة العامة في أعقاب انتشار شائعات وحملة مسيئة تستهدف السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر تأجيل الحفل الموسيقي للفرقة الكورية ستراي كيدز المقرر ضمن فعاليات موسم الرياض النسخة الثانية، بعد عاصفة رملية اجتاحت العاصمة الرياض.

بث الشائعات جريمة كبرى

وأوضحت النيابة العامة أنه يعتبر جريمة كبرى: نشر الشائعات والأكاذيب بشأن أمور تتعلق بالنظام العام، أو التحريض عليها، أو المشاركة فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي تكون صادرة عن جهات معادية تدار من الخارج، وقال مصدر النيابة العامة في بيان موضحًا: إن “التوقيف يأتي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية. ”

حسابات وهمية

وقال المصدر في النيابة العامة في إطار التحذير من عقوبة بث الشائعات، إنه تم رصد عدة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثبت ضلوعها في اختلاق والتحريض على شائعات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بإحدى الأحداث الأخيرة، وذلك بالتنسيق والدعم من جهات معادية خارجية، تدعم وتقف وراء معظم الذين تم رصدهم، وشمل الضالعين في الترويج للشائعات والتحريض عليها أشخاص من داخل المملكة، وقد تم استدعاؤهم، وجاري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية

واوضحت النيابة العامة أن عقوبة بث الشائعات تشمل أي شخص حرض، أو ساعد، أو وافق على ارتكاب هذه الجريمة، وأهابت النيابة العامة الجميع بعدم تلقي المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفادياً لتحمل تبعات المساءلة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتسامح مع أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، وأنها ستعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقانون.

وفي ضمن ذات السياق قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات، عبد الرحمن أو عليان لقناة العربية: إن “أكثر من 3000 تغريدة ظهرت تحت هاشتاغ #Sad_concert for Stray Kids ” بهدف التنمر على المجتمع السعودي، الذي ترتكبه عناصر أجنبية من خلال حسابات مزيفة على موقع “تويتر”.

وجاء ذلك بعد تأجيل حفلة فرقة Stray Kids الكورية القوية من قبل الهيئة العامة للترفيه بسبب الظروف المناخية القاسية، التي عصفت بالمملكة، وأضاف الخبير في حديثه للعربية: إن “معظم الحسابات المزيفة مصدرها بعض الدول المتورطة في صراعات عسكرية، وكذلك من بعض التنظيمات الإرهابية الأجنبية”.

وأشار أبو عليان إلى أن أكثر من 7000 حساب وهمي تابعين لعناصر التنظيمات تفاعلوا مع الهاشتاغ، وسجل الإعجاب به أكثر من 15 ألف شخص، وتجاوز العدد الإجمالي للحسابات التي شاركت في هذه الحملة الهجومية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة 174 ألف حساب.