عقوبة إيواء ومساعدة المتسللين بالسعودية تعرف عليها الآن 

اعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن عقاب رادع لكل من يخالف القانون ويتستر على متسلل؛ حيث اعلنت النيابة العامة عبر تويتر بعقاب لكل من يخالف القانون وينص العقاب كالتالي:

السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل لـ خمسة عشر سنة بالأضافة إلى غرامة تصل لـ مليون ريال سعودي.

تعرف على عقوبة الأيواء ومساعدة المتسللين:

حيث قالت النيابة العامة بالسعودية، أن العقوبة والغرامة التي يتم توقيعها على المخالفين في حال حسن نية المتسلل فأن العقاب يصل لـ خمس مائة مليون ريال سعودي.

كما كشفت النيابة العامة السعودية عبر تويتر، بان الحكم المقضي على نفقة المحكوم عليه، وتحذير شديد اللهجة من التستر على متسلل للسعودية أو التسهيل أو مساعدتهم وتشغليهم أو مساعدتهم بأي شكل من الأشكال يعد مخالفة جسيمة للقانون السعودي وفعل آثم ضد الوطن وهي من الجرائم الكبرى والمخلة للشرف، فمن يفعل ذلك سيعرض نفسه للعقاب بالسجن ودفع غرامة مالية كما ذكرناها من قبل وهي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل لـ خمسة عشر سنة بالأضافة إلى غرامة تصل لـ مليون ريال سعودي.

تعرف على عقوبة تشغيل المتسللين وإيوائهم:

حيث قامت النيابة العامة السعودية على عقوبة بمن ينقل ويشغل المتسلل وإيوائه أو تقديم أي وسيلة لمساعدته العقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة ستة أشهر، وترحيل الوافد في الحال والتشهير به.