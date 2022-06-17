ما عقوبة إساءة استخدام السلطة في السعودية بعد صدور المرسوم الملكي م/110

اليوم صدر مرسوم ملكي عاجل من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وجدير بالذكر أن المرسوم الملكي الجديد الصادر جاء لإجراء بعض التعديلات على عقوبة سوء استغلال السلطة العسكريين والمدنيين، وبمُجرد الإعلان عن تلك التعديلات وقد تساءل المُوظفين الحكوميين بالمملكة عن ما عقوبة إساءة استغلال السلطة بعد صدور المرسوم الملكي م/110، وسوف نُوضح لكم ذلك تفصيلاً من خلال تقريرنا التالي.

عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية

بعد صدور المرسوم الملكي الجديد اليوم تساءل العديد من المُوظفين بالمملكة العربية السعودية عن عقوبة “التعسف في استعمال السلطة”، وجدير بالذكر أنه حال ثبوت إساءة استغلال السلطة من قِبل “الموظف الحكومي”، وقام باستغلال النفوذ وسلطة المنصب الوظيفي فسوف يتم تطبيق العديد من العقوبات الشديدة، وسوف تقوم مُباشرة كافة الجِهات ذات صِلة باتخاذ إجراءات العقوبة ضد المُوظف، وتتمثل تلك العقوبات “عقوبة إساءة استخدام السلطة في السعودية” وفقاً للتالي:

سجن الموظف لمُدة بحد أقصى 10 سنوات.

عقوبة الموظف عن طريق تغريمه مالياً بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي.

كيفية تقديم شكوى إساءة استخدام السلطة في السعودية

حال رصد إساءة استخدام السلطة السعودية يُمكن التقدم بشكوى ضد المُوظف الذي قام بإساءة استغلال السلطة الوظيفية، وجدير بالذكر أنه من قِبل “هيئة الرقابة الإدارية” بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع “مُكافحة الفساد” تم تحديد عقوبات شديدة حال مُخالفة أي من المُوظفين الحكوميين بعض القوانين بحق المُواطنين إبان أو أثناء تقديم الخدمات، ويُمكن تقديم شكوى من خلال أي من الطُرق المُختلفة المُعلن عنها مُسبقاً، وهي تتمثل في التالي: