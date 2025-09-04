أخبار السعودية

عقوبات مشددة تصل للسجن لمدة عام للمخالفات المرورية في السعودية .. وإبعاد غير السعودي ومنعه من دخولها

سلمى محسن

اقر مجلس الوزراء تعديل 74 من نظام المرور، حيث نص التعديل على إيقاع عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة عام والترحيل على مرتكبي المخالفات المرورية التي تشكل خطر على السلامة والآمان.

المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة

وبعد تعديل المادة نصت على فرض غرامة بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تُشكل خطر على السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة  الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.

المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية
المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية
مصدر الصورة:لقطة شاشة

استبعاد غير السعودي اذا صدر حكم بإدانته

كما منح التعديل لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، وفقًا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الحالات المستثناه من هذه العقوبة.

كما حددت اللائحة أيضًا المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وإجراءات احالة المخالف إلى المحكمة.

كما يُذكر أن الممكلة العربية السعودية تعتد بتحقيق الأمن والآمان في المملكة بما يتناسب مع رؤية 2030، كما أنها تفرض عقوبات رادعة على المخالفين سواء كانوا مواطنون سعوديين أو غير سعوديين.

عن الكاتب:
سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.