عقوبات مشددة تصل للسجن لمدة عام للمخالفات المرورية في السعودية .. وإبعاد غير السعودي ومنعه من دخولها

اقر مجلس الوزراء تعديل 74 من نظام المرور، حيث نص التعديل على إيقاع عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة عام والترحيل على مرتكبي المخالفات المرورية التي تشكل خطر على السلامة والآمان.

عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة

وبعد تعديل المادة نصت على فرض غرامة بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تُشكل خطر على السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.

استبعاد غير السعودي اذا صدر حكم بإدانته

كما منح التعديل لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، وفقًا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الحالات المستثناه من هذه العقوبة.

كما حددت اللائحة أيضًا المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وإجراءات احالة المخالف إلى المحكمة.

كما يُذكر أن الممكلة العربية السعودية تعتد بتحقيق الأمن والآمان في المملكة بما يتناسب مع رؤية 2030، كما أنها تفرض عقوبات رادعة على المخالفين سواء كانوا مواطنون سعوديين أو غير سعوديين.