عقد إجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس النواب بجمهورية العراق

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً في مدينة جدة مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقد حضر الاجتماع الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس مجلس الشورى، وعبدالعزيز الشمري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، ومن جانب العراق حضر الاجتماع القنصل العام العراقي في جدة، محمد سمير النقشبندي.

وفي وقت سابق، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والتدابير الممكنة لتعزيزها وتطويرها، كما تم بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبل التعاون لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.