عقب وفاته بالأمس| التعازي تنهال على الملك سلمان وولي عهده من قادة الدول العربية والإسلامية في وفاة الأمير ممدوح آل سعود

انهالت التعازي اليوم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي السعودي بالأمس عن وفاة صاحب السمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، والذي وافته المنية أمس الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة على روحه عقب صلاة المغرب بالمسجد الحرام.

عقب وفاته بالأمس| التعازي تنهال على الملك سلمان وولي عهده من قادة الدول العربية والإسلامية في وفاة الأمير ممدوح آل سعود

الملك سلمان يتلقى التعازي والمواساة من قادة الدول العربية

حيث تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز التعازي من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وأعرب السلطان هيثم عن كامل تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير ممدوح، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما تلقى الملك سلمان برقية مواساة وتعزية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، وذلك في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود عليه رحمة الله، كما تلقى خادم الحرمين برقيتين عزاء من ولي عهد الكويت ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

وتلقى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا السيسي في البرقية للراحل الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود أن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم الأسرة الملكة الصبر والسلوان.