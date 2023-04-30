“عاجل” إعادة فتح عقبة التوحيد بعد أكثر من 45 يومًا على إغلاقها

وزارة النقل السعودية أعلنت غلق عقبة التوحيد نظرًا للانهيارات التي حدثت في منتصف شعبان الماضي وخشيةً على سلامة المواطنين من استخدام هذا الطريق، لذا بدأ البحث من قبل الأشخاص حول موعد فتح الطريق مرة آخرى وعلى الرغم أنها حددت أفتتاحه في اليوم السادس من شوال إلا أن تم تأخير هذا الموعد حتى تنتهي الحالة المطرية للحفاظ على سلامة مُستخدي هذا الطريق.

عقبة التوحيد

تم أفتتاح مساء أمس عقبة التوحيد والتي أُجل فتحها لمدة أربعة أيام حيث أعلنت وزارة النقل السعودية عن أن موعد افتتاحها سيكون بتاريخ السادس من شوال الحالي، وعلى الرغم من إغلاقها لمدة تتجاوز 45 يوم بسبب الإنهيارات التي حدثت في منتصف شهر شعبان وحفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين أيضًا، حيث أشار مدير فرع الوزارة والخدمات بمنطقة عسير أنه تم تأجيل فتحها لحين انتهاء الحالة المطرية للحفاظ على مستخدمي هذا الطريق.

والجدير بالذكر أن إغلاق عقبة التوحيد وفتحها حمل بعض التناقضات وهي بدءًا من إعلان الهيئة العامة للطرق أنها واحدة من ضمن الطرق البديلة لعقبة شعار وهي لا تزال مغلقة وإعلان افتتاحها يوم السادس من وال وتم تأجيل هذا الموعد، ولكن في النهاية هو إنه تم افتتاحها فعليًا، وعقبة التوحيد تربط محافظة النماص بمحافظة المجاردة حيث تم الإعلان ن إنشائها عام 1419 هـ خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمنطقة.