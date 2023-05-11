عقارات الدولة تمنح المتعدين فرصة 10 أيام للإزالة ودفع التكاليف وهذه أبرز أشكال التعدي على العقارات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، عن قرار جديد يقضي بإلزام المتعدين بضرورة إزالة التعديات في موعد أقصاه 10 أيام، وبعد هذا الإعلان كثر البحث عن أشكال التعدي على أملاك وعقارات الدولة، في السطور التالية سوف تجدون الإجابة.

ما هي أشكال التعدي على عقارات الدولة؟

أوضحت هيئة عقارات الدولة في المملكة عبر موقعها الرسمي كل أشكال التعدي بالتفصيل وكانت كالتالي:

وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي.

منع الغير من دخول عقار تابع للدولة أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت.

تتمثل أشكار التغيير في: تخطيط العقار أو زراعته، أو البناء عليه، أو إقامة أسوار حوله، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه.

محاولة أخذ المواد الأولية من العقار، أو استغلاله، بشكل دائم أو مؤقت، لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

#عقارات_الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيامhttps://t.co/zk0PGmAxhc pic.twitter.com/VY3v9WjZBk — الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) May 10, 2023

مهلة إزالة التعدي على عقارات الدولة

منحت الهيئة كل المتعدين على عقارات الدولة فرصة 10 أيام فقط من أجل إزالة التعديات، وطالبتهم بالآتي:

إزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام.

دفع تعويضات إلى المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية.

وأكدت على أن الإجراءات قد تصل إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر ذلك وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات، والتي أقرها القانون.

وأشارت هيئة عقارات الدولة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار المحافظة على أراض الدولة، وتوسيع رقعتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع، مؤكدة على أن هذا الأمر يعد واجب وطني.