الهيئة العامة لعقارات الدولة تلزم المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

تعزز قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في السعودية الإلزام على المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض إلى حالتها الأصلية في غضون عشرة أيام، كما يتوجب على المتعدين دفع التعويضات للأشخاص المتضررين من أعمالهم، بما في ذلك تعويضًا عن المواد الأولية المستخدمة، وفي حالة الحاجة يجوز إيقاف الخدمات المقدمة للمتعدين وفقًا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

الهيئة العامة لعقارات الدولة