عطلات المدارس بالمملكة في العام الدراسي الجديد 1444

إن عطلات المدارس بشكل عام تخضع لعدة من القواعد والنظم، والتي يتم وضعها من قبل وزارة التعليم السعودية، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد بالمملكة يريد العديد معرفة عطلة المدارس بكافة مراحلها بالمملكة 1444 / 2022، إذ تسعى الوزارة إلى تطوير النظام التعليمي بالمملكة والنهوض بالمستوى الذي يناسب مخرجات التعليم بالسعودية من حيث الجودة والكفاءة، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن الدراسة ستكون بشكل حضوري للطلاب باستمرار وذلك للطلاب الذين يزيد أعمارهم عن اثنى عشر عاما، وقد حصلوا بالفعل على جرعتي لقاح فيروس كورونا بواحد من اللقاحات التي اعتمدت في المملكة.

عودة الدراسة في المملكة 1444

أما بالنسبة للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن اثنى عشر عامًا، ولكن لم يحصلوا على أي لقاح فتكون الدراسة بالنسبة لهم عن بعد عن طريق المنصات التعليمية الإلكترونية، وبالنسبة للطلاب الأقل من اثنى عشر عامًا، طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، فقد أعلنت الوزارة سابقا بأن مرحلة الابتدائي والروضة سيعودون للدراسة مرة أخرى في نهاية أكتوبر الماضي، ولكن بناءا على الدراسات الصحية التى تجرى، أعلنت الوزارة مرة أخرى عن تأجيل العودة الحضورية لهم إلى أن يتم استكمال الدراسات الصحية التي تؤكد مدى تأهيلهم للعودة إلى الدراسة حضوريا، وإلى وقتنا هذا فإن قرار العودة الحضورية لهم لم تعلن حتى الآن.

عطلة مدارس المملكة للعام الدراسي الجديد 1444

قامت وزارة التعليم السعودية، بوضع نظاما جديدا للعطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد، إذ أنه قد تم زيادة أيام الإجازات والتي سوف يحصى عليها الطلبة أثناء العام الدراسي، وهذا يرجع لطول فترة الدراسة في نظام الثلاثة فصول المعتمد بالمملكة بالمقارنة بالنظام الذي طبقته المملكة العام السابق، هذا وقد أقر وزير التعليم السعودي سبب طول العام الدراسي، وفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد من قبل وزارة التعليم أعلن الوزير عن ملامح المرحلة الأولى من النظام الجديد.

عطلات المدارس في الترم الأول 1444

وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل، والذي يشمل إجازات الفصل الدراسي الأول وهي:

إجازة اليوم الوطني وسوف يكون يومي الأربعاء والخميس الواحد والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس الموافق العاشر من نوفمبر 2022.

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022.

إجازات المدارس في الترم الثاني 1444

في الفصل الدراسي الثاني ثلاثة إجازات بناء على ما جاء في التقويم الدراسي 1444، دون حساب إجازة نهاية العام الدراسي، وهي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد الثامن عشر من شهر ديسمبر 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين الخامس عشر والسادس عشر من شهر يناير 2023.

إجازة يوم التأسيس وسوف تكون يومي الأربعاء والخميس الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر فبراير 2023.

إجازة الفصل الثاني في الثاني من شهر مارس 2023.

إجازات مدارس المملكة في الترم الثالث

في الفصل الدراسي الثالث ثلاثة إجازات بدون احتساب إجازة نهاية العام الدراسي، وهي:

إجازة عيد الفطر المبارك وستكون هي نهاية دوام يوم الخميس الثالث عشر من أبريل 2023.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة يومي الأحد والاثنين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو 2023.

إجازة الفصل الدراسي الثالث الثاني والعشرين من شهر يونيو 2023.

إجازة نهاية العام الدراسي

من المقرر انتهاء العام الدراسي القادم في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2023، حيث إن الوزارة لم تعلن عن آلية التعليم وكيفية الاختبارات بالفصل الدراسي الثالث بالنسب للصفوف التي تعمل بالنظام التعليمي الجديد، وقد يتم الإعلان عنها مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، أو قد يتم الإعلان عنها قبل بداية الترم الثالث، ولكن في حال أن وزارة التعليم السعودية لم تعلن عن جديد، فسيتم العمل بالنظام المطبق في الفصلين الدراسيين السابقين.