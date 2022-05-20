عشوائيات جدة تعلن استئناف إزالة الأحياء الـ 12 بعد توقفها

أعلنت لجنة العشوائيات في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة في وقت سابقاً، خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بعد شهر رمضان المبارك، التي تشمل 12حي، تتمثل في مدائن الفهد م 1و2 والجامعة والروابي والمنتزهات وقويزة والعدل والفضل وأم السلم وك 14 الشمالي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جدول أستئناف إزالة الأحياء المتبقية بعد شهر رمضان المبارك في المملكة.

مبادرة تنظيم العشوائيات في جدة

تعتبر مبادرة تنظيم العشوائيات في جدة من الأمور المهمة خلال الآونة الأخيرة، كونها تهدف إلى تعزيز قطاع الإسكان والنمو السكاني، وتحسين الخدمات والمرافق العامة في مدينة جدة لتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية، لذلك تم البدء بقرار إخلاء المناطق العشوائية، وتقديم الأوراق الرسمية إلى الأمانة، ليتم بعدها دراسة الشروط وتحديد المستحقين للحصول على التعويضات بسبب التضرر.

موعد إزالة الأحياء العشوائية

أعلنت لجنة العشوائيات في وقت سابق عن موعد إزالة الأحياء العشوائيّة التي كان من بدايةً 01/نوفمبر/2021م،حتي شهر أغسطس 2022، حيث تبعه أصدار أشعارات رسمية لإخلاء المناطق والأحياء المقررة تنفيذ الإزالة عليها، حي تشمل كل من (حي النزلة اليمانية، وحي القريات، ومدينة الفهد، ومدينة الثعالبة، ومدينة المصفاة)، كما ويجدر الإشارة إلى أن الأمانة قد بدأت بالفعل في إزالة حي غليل، وحي بترومين الواقعين في جنوب مدينة جدة، وبعد أنتهاء شهر رمضان المبارك وانتهاء الإجازات الرسمية عتم أستئناف العمل في إزالة باقي الأحياء العشوائية” مدائن الفهد م 1و2 والجامعة والروابي والمنتزهات وقويزة والعدل والفضل وأم السلم وك 14 الشمالي”.

عدد الأحياء العشوائية التي سيتم أزالتها

وضحت لجنة العشوائيات خلال تصاريحها عن عدد العشوائيات المقرر أزالتها التي تبلغ 26حياً، وتم تحديد مساحة هذه الأحياء التي تبلغ18.5 مليون متر مربع، وكذلك المناطق العشوائية التي تقع ضمن وقف الملك عبد العزيز والتي تم تحديد مساحتها 13.9مليون متر مربع مقسمة على ثمانية أحياء.