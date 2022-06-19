عشرات الوظائف التعليمية الشاغرة في جامعات جدة وأم القرى بعددٍ من التخصصات والمسميات الوظيفية

كشفت كُلًّ من جامعة أم القرى وجامعة جدة في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف تعليمية شاغرة في مجموعة من التخصصات للعمل في مقرات الجامعات وفروعها وفق عددٍ من المسميات الوظيفية المتاحة.

21 وظيفة تعليمية شاغرة في جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، عن توفر 21 وظيفة تعليمية شاغرة تحت المسمى الوظيفي مدرس لغة – اللغويات التطبيقية – اللغة الانجليزية للعمل في المقر الرئيسي وفرع الجامعه بأضم، بالإحلال وفق نظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.

شروط التقديم

أن يكزن المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية. أن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك. أن يكون من خريجي الجامعات السعودية أو تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم في حال كان من خريجي الجامعات غير السعودية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً. ألا يقل التقدير في مرحلة الماجستير عن جيد جداً. أن تكون شهادة الماجستير في اللغويات التطبيقية لغة إنجليزية، أو في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)، أو ما يعادلها.

الوثائق المطلوبة للتقديم

السيرة الذاتية.

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي).

صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت جامعة “أم القرى في المملكة أنَّ جميع الوظائف بنظام التعاقد، والأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية، ويمكن التقديم حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف شاغرة في عدد من التخصصات بجامعة جدة

كما أعلنت جامعة جدة في المملكة، عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعام الدراسي القادم 1443-1444هـ بالكلية التطبيقية بالمقر الرئيسي للجامعة.

التخصصات المطلوبة

اللوجستيات. إدارة الأعمال – الإدارة الفندقية والضيافة والتسويق. الإرشاد السياحي. الإدارة الرياضية والترويجية. المحاسبة. الموارد البشرية. أمن المعلومات. نظم المعلومات. تقنية المعلومات.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت جامعة جدة أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/11/26هـ الموافق 2022/06/25م، عبر الموقع التالي من هنا.