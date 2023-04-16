“عساكم الله بالخير” موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 1444 – 2023 وأماكن إقامة الصلاة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية عن موعد أول أيام عيد الفطر وهذا وفق البحوث الفلكية والاستطلاعات الفلكية والتي أشارت إلى أن عيد الفطر المبارك من المقرر أن يكون في يوم الجمعة المقبلة الموافقة ليوم 21 من أبريل الجاري، وهو اليوم المصادف للأول من شوال، ليكون شهر رمضان نهايته 29 يوم، إلا أنه سوف يتم تحري هلال شوال وتأكيد الموعد في يوم الخميس المقبل 20 أبريل 2023، ويبدأ المسلمون يومهم بأول أيام عيد الفطر المبارك بصلاة العيد، ولهذا نوضح في السياق التالي موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 1444 – 2023 في السعودية ونوضح أماكن إقامة الصلاة داخل المدينة المنورة.

موعد صلاة عيد الفطر 1444 في المدينة المنورة

حددت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الفطر 1444 في المدينة المنورة لتكون صلاة عيد الفطر المبارك في المدينة المنورة في الساعة 6:11 صباح أول أيام عيد الفطر، على أن يمتد وقت الصلاة حتى ميقات آذان صلاة الظهر.

يمكن للفرد المسلم أداء صلاة عيد الفطر في المنزل ما غن تعذر حضور المسلم بأداء صلاة العيد في المسجد النبوي وفي مساجد المدينة المنورة المنتشرة على مستوى المنطقة، ويمكن تأخير الصلاة في عيد الفطر حتى يتمكن الأفراد من إخراج الزكاة، على أن تبدأ التكبيرات بعد صلاة الفجر لليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

أماكن إقامة صلاة العيد بالمدينة المنورة

بعد التعميم الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فإنه سوف تقام صلاة عيد الفطر 2023 بمساجد مدينة المصطفى وبالمسجد النبوي الشريف، ويؤدي المصلون صلاة العيد بمصليات الأعياد المختلفة من الجوامع والمساجد.

وفي سياق منفصل ضمن مشروع الأمير محمد بن سليمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة يتم تجديد مسجد القلعة في المدينة المنورة وهذا بهدف التعزيز من الحضارة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

صلاة العيد