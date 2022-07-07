عروض بنده وهايبر بنده اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك علي الجوالات والمنتجات الغذائية

أعلنت مجموعات شركات بنده السعودية مجموعة من التخفيضات والعروض خلال شهر يوليو الجاري، وازدادت مؤشرات البحث مؤخرا من قبل الكثير من المواطنين المقيمين على أراضي المملكة حول هذه العروض، يتساءلون جميعهم عن العروض المقدمة من قبل الشركة اليوم والى متى سوف تظل هذه العروض سارية، حيث تعتبر شركة بنده متخصصه في البيع بالتجزئة والبضائع الغذائية وتنتشر في دول الشرق الأوسط وداخل الوطن العربي بأكمله وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروع الشركة في العديد من الأماكن المفضلة والمحبوبة لدى معظم السكان داخل الوطن العربية.

عروض بنده اليوم

تتميز مجموعة شركات بنده بقيامها بتقديم الكثير من المنتجات المميزة أسعارها مناسبة للجميع، كما تتميز أيضا بتقديم العديد من العروض إلى الأفراد، وأكدت الشركة أن هذه العروض سارية خلال هذا الشهر، وتتمثل هذه العروض في التالي:

عروض الالكترونيات داخل هايبر بنده تتمثل في جوال سامسونج جلاكسي أي ٥٣ بمبلغ ١٤٩٩ ريال سعودي.

جوال سامسونج إي ٢٢ بسعة تخزينية تصل إلى ١٢٨ جيجا بايت بمبلغ ٨٠٩ ريال سعودي، وبسعة تخزينية ٥ جيجا بمبلغ ٧١٥ ريال سعودي.

العروض الجارية خلال هذا الأسبوع، اونر اكس بسعة تخزينية تصل إلى ٦ جيجا بايت بمبلغ ٨٩٩ ريال سعودي.

بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية، فيفو واي ٧٢ بمبلغ ١٠٩٩ ريال سعودي.

عروض فرع جدة، جوال أبو أي ١٦ بلس بسعة تخزينية ٤ جيجا بايت بمبلغ ٥٩٩ ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي ١٠ بلس بسعة تخزينية تصل إلى ٦جيجا بايت بمبلغ ٧٦٩ ريال سعودي.

عروض هايبر بنده في السعودية

تقوم كافة فروع هايبر بنده بتوفير العديد من الخصومات على أسعار الكثير من المنتجات المتنوعة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويتم توافر كل ما تحتاج الأسرة من سلع مستوردة أو محلية بجودة عالية.

يُقدم الهايبر خصم خاص على سعر سوفت اكليرز وعلى سعر الفشار كراميل، ويُقدم أيضا أسعار خاصة على الكاجو والفسدق المملحين، وخصومات أخرى على أسعار بسكويت الويفر وشيكولاتة تورتينا، وغيرهم من المنتجات التي تنال اعجاب العديد من الأفراد.