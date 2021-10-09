عروض STC سامسونج جالكسي.. تقسيط بدون دفعة أولى وبدون كفيل

تعتبر عروض STC سامسونج جالكسي إحدى أبرز العروض التي تطرحها شركة الاتصالات السعودية stc على الهواتف الذكية، وتُعدّ العلامة التجارية سامسونج جالكسي من العلامات التي تشهد رواجًا واسعًا وإقبالًا بين مستخدمي الهواتف الذكية، لما تتمتع به من مزايا وخصائص تقنية عالية الجودة وأقوى المنافسين في عالم التكنولوجيا والأجهزة الذكية، وتتميز عروض stc بأسعارها المنافسة، وتوفير التسهيلات للشراء من إتاحة خدمة التقسيط المريح وبدون دفعة أولى وبدون حاجة لوجود كفيل، وفي هذه المقالة نستعرض أبرز الطرز المتوفرة لدى شركة الاتصالات stc من ماركة سامسونج جالكسي وأسعارها وشروط التقسيط.

عروض STC سامسونج جالكسي

هاتف Samsung Galaxy Z FLip 3

جهاز قابل للطي

يحتوي على كاميرا خلفية ( 12 ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل)، وكاميرا أمامية بدقة 10ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

متوفر بألوان : كريمي ، وأسود ، أخضر.

السعر النقدي: 3998 ريال سعودي.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold3 5G

جهاز قابل للطي.

يحتوي على كاميرا خلفية ( 12 ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل / 12 ميجابيكسل)، وكاميرا امامية بدقة 10ميجابيكسل/ 4 ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

متوفر بألوان: أخضر ، وأسود ، وفضي .

السعر النقدي : 6798.80 ريال سعودي لطراز 256 جيجابايت، و 7098.95 ريال لطراز 512 جيجابايت.

هاتف Samsung Galaxy S21+ 5G

يحتوي على كاميرا خلفية ( 12 ميجابيكسل/ 64 ميجابيكسل / 12 ميجابيكسل)، وكاميرا أمامية بدقة 10ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

متوفر بألوان: أسود فانتوم، فضي فانتوم، بنفسجي فانتوم

السعر النقدي: 3799 ريال سعودي لطراز 128 جيجابايت، و 3599.5 ريال لطراز 256 جيجابايت.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يحتوي على كاميرا خلفية ( 108 ميجابيكسل/ 10 ميجابيكسل / 10 ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل)، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت لظرازي 128 جيجابايت و256 جيجابايت، و16 جيجابايت لطراز 512 جيجابايت

متوفر بألوان: أسود فانتوم، فضي فانتوم.

السعر النقدي: 4649 ريال سعودي لطراز 128 جيجابايت، و 4348.95 ريال لطراز 256 جيجابايت، 5348.99 ريال سعودي لطراز 512 جيجابايت

هاتف Samsung Galaxy Z Fold2 5G

جهاز قابل للطي

يحتوي على كاميرا خلفية ( 12 ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل / 12 ميجابسكل)، وكاميرا امامية بدقة 10ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

متوفر بألوان: مستيك أسود ، مستيك برونزي.

السعر النقدي: 6998.90 ريال سعودي.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

يحتوي على كاميرا خلفية ( 108 ميجابيكسل/ 12 ميجابيكسل / 12 ميجابسكل)، وكاميرا أمامية بدقة 10ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، و512 جيجابايت

متوفر بألوان: مستيك أسود ، مستيك برونزي.

السعر النقدي : 3499 ريال سعودي لطراز 256 جيجابايت، و4099 ريال لطراز 512 جيجابايت.

هاتف Samsung Galaxy Note 20 5G

يحتوي على كاميرا خلفية ( 12 ميجابيكسل/ 64 ميجابيكسل / 12 ميجابسكل)، وكاميرا أمامية بدقة 10ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

متوفر بألوان : فضي مستيك ، أخضر مستيك، برونزي مستيك.

السعر النقدي : 2999 ريال سعودي لطراز 256 جيجابايت.

برامج التقسيط لجوالات سامسونج جالكسي من stc

تتيح شركة الاتصالات السعودية برامج تقسيط للهواتف المشمولة بـ عروض STC سامسونج جالكسي المذكورة أعلاه بعدة برامج للتقسيط وهي كما يلي :

1- برنامج أقساط 150 ريال شهريًا متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط.

2- برنامج أقساط 200 ريال شهريًا متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط.

3- برنامج أقساط 250 ريال شهريًا متاح لعملاء باقات مفوتر 4 المؤهلين.

ملاحظة : الأسعار المذكورة تشمل ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 15%، ويمكن طلب الجهاز من خلال متجر تطبيق mystc والتوصيل مجاني، كما يمكن الحصول على الجهاز من خلال فروع stc المنتشرة في أرجاء المملكة.