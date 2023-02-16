“عروض يوم التأسيس 1444” الخطوط السعودية للطيران تعلن خصم على الرحلات الخارجية والداخلية

احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية 1444 قامت العديد من الأماكن بعمل خصومات كبيرة وهائلة للغاية سواء كانت المطاعم أو المحلات أو الأماكن الأخرى، ومن ضمن الأماكن التي قامت بعمل خصومات على الأسعار الخاصة بها هي الخطوط السعودية للطيران للرحلات الداخلية والخارجية بمناسبة هذا اليوم العظيم، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه العروض.

عروض الخطوط السعودية للطيران بمناسبة يوم التأسيس 1444

قامت الخطوط السعودية للطيران بعمل العديد من العروض بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1444 والعرض الأول سيكون عبارة عن السفر إلى أمستردام وميونخ زيورخ بخصم 50%، ويمكن لجميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين الاستفادة من هذه العروض بالإضافة إلى العروض الأخرى التي ستقدمها خطوط الطيران السعودية في الأيام القادمة، وهذا الخصم سوف يستمر حتى آخر أيام شهر مارس 2023.

طيران ناس تعلن عروض يوم التأسيس السعودي 2023

قامت أيضًا شركة طيران ناس بعمل العديد من العروض لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين أيضًا، وقامت بالتوضيح أنها ستكون بعمل خصم يصل إلى 22% على جميع الرحلات الخاصة بها سواء كانت رحلات داخلية أو رحلات خارجية، وهذه العروض تبدأ من يوم 20 فبراير وحتى نهاية مارس 2023، ويمكنكم الحصول على كافة العروض التي تقدمها هذه الشركة المميزة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها ويتميز موقعها بأنه بسيط وسلس في الاستخدام.

يوم التأسيس السعودي 1444

ينتظر جميع المواطنين السعوديين داخل المملكة موعد اجازة يوم التأسيس السعودي 1444 بفارغ الصبر، وذلك لكي يستطيعوا الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالإضافة إلى العروض والخصومات التي تكون على جميع الموارد سواء كانت الغذائية أو الكهربائية بالإضافة إلى المطاعم والمحلات وشركات الطيران وغيرها، وتم تأسيس دولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلاديًا على يد محمد آل سعود، لذلك يعتبر هذا اليوم هو يوم فخر وعزة داخل المملكة.

موعد إجازة يوم التأسيس 2023

يحتفل المواطنين عن طريق إقامة الحفلات وإرسال الرسائل واجمل العبارات للأهل والأصدقاء وتعليق الزينة والرسومات التي تعبر عن هذه الذكرى المميزة، وتكون إجازة يوم التأسيس يوم الأربعاء الموافق ليوم 22 فبراير 2023 ويوم الخميس الموافق ليوم 23 فبراير 2023 بالإضافة إلى يوم الجمعة وهو إجازة رسمية داخل المملكة، لذلك يحصل المواطنين السعوديين على ثلاث أيام متتالية إجازة يمكنهم استغلالهم وتقضية وقت ممتع ورائع مع الأهل والأصدقاء بعيدًا عن العمل والدراسة.