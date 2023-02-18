عروض يوم التأسيس السعودي 2023-1444 على الطيران خصومات تصل إلى 50%

يعد الاحتفال بيوم التأسيس السعودي من أهم الأيام المنتظرة، فهو يوم الفخر والاعتزاز بالوطن، أعلنت المملكة أن هذا اليوم إجازة رسمية لجميع الجهات الحكومية والخاصة مع منح العاملين أجرهم كامل عن هذا اليوم، وحذرت المملكة أصحاب الأعمال أن من يخالف الأوامر يعرض نفسه لأشد العقوبات، كما تقوم الشركات الجوية بالاعلان عن خصومات على الطيران، وكذلك معارض السيارات، وعدد من المطاعم، تصل إلى 50%، سوف نوضح لكم أهم العروض والخصومات في المقال التالي.

عروض يوم التأسيس من السلمان للعود

تبدأ عروض يوم التأسيس من يوم 15-22 فبراير، تم الإعلان عن عروض السلمان للعود، تتمثل في الآتي:

عرض على جميع انواع البخور من 10% إلى 50%.

احصل على مبخرة كهربائية متنقلة رمادى بمبلغ 119 ريال سعودي بدلاً من 250 ريال سعودي.

اشتري مبخره الشعر باللون الأسود أو الرمادي بمبلغ 169 ريال سعودي بدلاً من 250 ريال سعودي.

مبخرة لايت باللون الأسود أو الاخضر بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 250 ريال سعودي.

عروض يوم التأسيس من الخطوط الجوية

تحتفل الخطوط الجوية السعودية بيوم التأسيس من خلال الإعلان عن خصومات على أسعار التذاكر، وجاءت العروض كالتالي:

سعر التذكرة للسفر الداخلي 122 ريال سعودي، وهذا العرض سارى من يوم 22 فبراير حتى يوم 24 فبراير.

خفض تذاكر السفر إلى دمام 15%.

خصم على تذاكر السفر إلى تايلاند المسجلة 28 فبراير لتصل إلى 1500 ريال سعودي.

عروض شركة ناس للطيران باليوم الوطني

شركة ناس تقدم عروضا احتفالا بعيد تأسيس المملكة العربية السعودية ومرور 296 عاماً على التأسيس والحياة الكريمة الآمنة، وتتمثل عروضها في الآتي:

شركة ناس خفضت سعر التذاكر الدولية والداخلية 50% من سعرها.

عند الحجز على التذاكر الدولية والداخلية في يومي 17/18 فبراير للسفر من يوم 20 فبراير حتى يوم 30 مارس، تم عمل خصم 22% من قيمة التذكرة.

ودّك تسافر بـ 55ريال؟ الآن تقدر تسافر بـ 55 ريال على رحلات #طيران_أديل الداخليّة 🤩 فترة السفر بعد 55 يوم ابتداءً من 23 يناير 2023

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* السعر باتجاه واحد يشمل حقيبة مقصورة بوزن 7كغ. اعلان @flyadeal pic.twitter.com/VDbsoOrax2 — طرق الرياض (@Ruh_Rd) January 23, 2023

عروض شركة طيران أديل

تحتفل شركة طيران أديل باليوم الوطني السعودي من خلال الإعلان عن مجموعة من العروض، تتمثل في الآتي:

عروض الشركة تبدأ من يوم 22 فبراير على مدار اليوم حتى الساعة 12 منتصف الليل.