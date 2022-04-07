يعتبر هايبر بنده واحد من أهم المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتوفير كافة السلع الغذائية والمنتجات والأجهزة الكهربائية التي تحتاجها الأسر السعودية بالإضافة إلى العديد من العروض والخصومات المميزة بمناسبة شهر رمضان الكريم ومن الجدير بالذكر أن هايبر بنده متواجد بداخل المملكة العربية السعودية ويتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم عروض وخصومات هايبر بنده السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

خصومات هايبر بنده السعودية والتي تصل إلى 50%

عروض الأجهزة الكهربائية:

يتوفر عرض علي قلاية بدون زيت من شركة كي أون ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 329 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 359 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي خلاط كهربائي من شركة ارايتي ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 69 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 165 ريال سعودي يتوفر الخلاط باللون الأبيض والرمادي.

يتوفر عرض علي خلاط كهربائي من شركة مولينكس 3×1 ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 79 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 189 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي قلاية كهربائية بدون زيت من شركة كينوود ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 249 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 579 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي قطاعة زجاج كهربائية من شركة دونتس حجم 2.5 لتر ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 59 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 99 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي غلاية من شركة فيليبس حجم 1.7 لتر ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 99 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 99 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي عصارة كهربائية من شركة مولينكس ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 79 ريال سعودي حيث أن السعر قبل الخصم كان 139 ريال سعودي.

عروض السلع الغذائية:

يتوفر عرض عل زيت زيتون بكر حجم 2 لتر من شركة بنده ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 46.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي فول مدمس حجم 450 جرام 4 علب من شركة بنده ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي قهوة سريعة التحضير من شركة بنده 1+1 مجاناً ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.90 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي قشطة بنده وزن 170 جرام 4 حبات بسعر واحدة فقط ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.80 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي حليب مبخر قليل/كامل الدسم 4 قطع حجم 170 جرام من شركة بنده ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 8.95 ريال سعودي بدلاً 11.80 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي قهوة ذهبية سريعة التحضير بنده بحجم 200 جرام ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 16.95 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي عسل طبيعي من بنده عبوة ضاغطة بحجم 475 جرام ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 14.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي بسكويت الشاي من بنده 12×160 جرام ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 12.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

يتوفر عرض علي جبنة موزاريلا مبشورة من بنده 1 كيلو ليصبح سعر المنتج بعد الخصم 34.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

عروض المنظفات: