عروض وتخفيضات العثيم السعودي على جميع السلع الغذائية عرض الخمس خمسات تخفيضات تصل 70%

مع نهاية الأسبوع يبدأ جميع المواطنين السعوديين بالبحث عن أقوى التخفيضات و العروض التي تقدمها الشركات التجارية، وتعد أسواق العثيم السعودي من أهم وأكبر المتاجر الغذائية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر كافة المنتجات والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية و الهواتف الذكية وكل ما يلزم المواطن السعودي، كما تحرص أسواق العثيم على تقديم الكثير من العروض والتخفيضات على جميع منتجاتها وهذا لمساعدة المواطنين السعوديين وجذب أكبر عدد من العملاء، وأعلنت أسواق العثيم عن أقري عروض شهر مايو عروض الخمس خمسات و تستمر العروض حتى يوم 24 مايو في جميع الفروع، وسنقدم لكم أقوى هذه العروض والخصومات والتخفيضات الجبارة.

تخفيضات أسواق العثيم على السلع الغذائية لشهر مايو

عروض جبارة على جميع المنتجات والسلع الغذائية لشهر مايو من 18 مايو حتى 24 مايو 2022، وأهم العروض هي:

10 كيلو من الأرز أبو سنبلتين هندي بسعر 50 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي.

تونة أمريكانا خفيفة قطع 170 جرام بسعر 4 حبات بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 23.80 ريال سعودي.

معجون طماطم فيكتو 8×135 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بدون عظام بسعر 41.59 ريال سعودي.

لحم غنم نعيمي بالعظام سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي.

مكعبات بقرى برازيلي توب سايد سعر الكيلو 29.65 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظام سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 25.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بورو قولد بكر 500 جم بسعر 13.50 ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال سعودي.

عسل بورام اكاسيا 500 جم بسعر 25 ريال سعودي بدلا من 37.25 ريال سعودي.

سكر هالي طبيعي ناعم 10 كيلو بسعر 28.95 ريال سعودي بدلا من 34.50 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربية الإلكترونية لشهر مايو