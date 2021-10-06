عروض هايبر بنده هذا الأسبوع تفجر مفاجأة كبري في التخفيضات 75%

تقدم عروض هايبر بنده هذا الأسبوع مفاجأة كبري في التخفيضات تصل في بعض المنتجات إلي 75%، العرض الذي أثار انتباه الملايين من متابعي عروض بنده الجديدة، لذا نقدم إليكم في هذا التقرير أبرز التخفيضات والعروض التي كشفت عنها عروض مجلة بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية ال 43 لبنده وهايبر بنده، تسري كافة العروض حتي 6 ربيع الأول 1443ه‍.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع

كشفت أهم العروض والتخفيضات الجديدة التي توفرها ماركة بنده الأسبوعية منتجات شركة امريكانا التي وضعت على كافة المنتجات الخاصة بها نسبة تخفيض تجاوز 52%، كما تضمنت عروض المخبوزات والبسكويت المصري والكيك خصومات تزيد عن 36%، فيما يتعلق بعروض الأقمشة والملابس الجاهزة فتختلف نسبة العروض من 20 إلي 70% من المنتجات، أما عن اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات الطازجة فجاءت العروض متنوعه منها عروض عليها تخفيضات كبيرة واخري متوسطة، وللتعرف على جميع هذه العروض عليك أن تتجه إلي رابط عروض بنده اليوم.

تخفيضات بنده اليوم

يتميز ماركة بنده بكثرة المنتجات والعروض الترويجية التي يضمها والتي منها على سبيل المثال التالي:

خصم على هواتف فيفو، شاومي، نوكيا، لينوفو، اوبو، سامسونج.

تخفيضات على موزع المياه، مكواة، مكنسة كهربائية.

عروض على طقم كاسات شاي، مايكروويف، فرن كهربائي، قلاية بدون زيت.

خصومات على محضرة قهوة، مكواة بخار، غلاية كهربائي، خلاط مع مطحنة، ماكينة حلاقة الشعر.

عروض على أنواع الشوكولاتة.

تخفيضات على أجهزة الكمبيوتر المحمول اللابتوب والتابلت والساعات والشاحن والشاشات التلفزيونية والتي تصل إلي 70 بوصة.

عروض على الزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.

خصومات على مساحيق الغسيل المختلفة.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية هذا التقرير الذي أوضحنا لكم فيه كافة عروض هايبر بنده هذا الأسبوع تفجر مفاجأة كبري في التخفيضات 76%.