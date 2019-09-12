عروض هايبر بنده اليوم الخميس 12 سبتمبر ومتابعة لأقوى العروض

طُرحت عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، والتي تبدأ من اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر وتستمر حتى الأربعاء المقبل، كما هو الحال أسبوعيًا، وتأتي تخفيضات هذه الفترة تحت ذات الشعارات السابقة وهي مهرجان التذوق وأقوى العروض على جميع احتياجاتك، حيث شملت خصومات الشركة عدد كبير من المنتجات التي تحتاجها الأسرة بشكل دائم، وبصفة يومية، وكانت أسعارها في متناول الجميع هذا بالإضافة إلى جودتها وهو ما يجعل الإقبال على شرائها كبير.







عروض هايبر بنده في مهرجان التذوق







تواجدت ضمن العروض سلع أساسية ليست فقط في شركة التجزئة الأكبر في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع الشركات التي تعمل في ذات المجال وعلى رأسها بكل تأكيد المواد الغذائية المتمثلة في منتجات الألبان، مثل اللبن السايب أو البودرة أو الأجبان بتشكيلاتها المختلفة، وكانت عدة ماركات تجارية حاضرة منها السعودي والمصري والعالمي، أما عن اللحوم فكان التواجد الأكبر للبرازيلي سواء مكعبات أو قطع كاملة أو مفروم.

في عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع كانت منتجات الشركة أيضًا ضمن العرض الرئيسي وبأسعار متميزة، مقارنة بمثيلاتها من العلامات التجارية الأخرى، كذلك الأسماك التي يعشقها الجميع لطعمها اللذيذ وفوائدها العظيمة، شملتها عروض هذه الفترة وعلى رأسها القاروص المحلي وبسعر 20 ريال سعودي للكيلو.







وللإطلاع على بقية العروض كاملة للتعرف عليها بالتفصيل، يمكنكم مشاهدة ملف مجلة الشركة والذي تم طرحها اليوم .