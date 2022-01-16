عروض هايبر بنده السعودي على الاجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمنظفات

يعتبر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية أضخم هايبر ماركت في جميع أنحاء السعودية والدول العربية حيث أنه يتوفر به جميع السلع والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة الكهربائية والتي تحتاجها كل الأسر وأهم ما يميز ماركت بندة أن الأسعار تناسب الجميع ويقوم بعمل تخفيضات وروض مستمرة على المنتجات، كما أن هايبر بنده يوفر على الأجهزة الكهربائية عروض ضخمة تصل إلى 60% على الغسالات والشاشات والجوالات بالإضافة إلى أجهزة المطبخ الصغيرة ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم عروض هايبر بنده السعودي على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمنظفات.

عروض هايبر بنده السعودي على الأجهزة الكهربائية

خلاطات وهاند بلندر.

مكانس كهربائية جيباس قدر ضغط كهربائي السيف.

قطاعة 3 شفرات.

ترمس ستانلس ستيل.

شواية مع غطاء كليك أون.

غلاية زجاجية جيباس.

محضر قهوة تركي كولين.

عروض هايبر بنده السعودي على السلع الغذائية

عرض على أرز بسمتي بنجابي باب الهند 10 كيلو السعر قبل الخصم 99.75 ريال سعودي بعد العرض أصبح 68.95 ريال سعودي.

عرض على زيت زيتون بكر السوسن (2×500 مل) السعر قبل الخصم 34.50 ريال سعودي بعد العرض أصبح 22.95 ريال سعودي.

عرض على معجون طماطم فريشكو (6×140 جرام) السعر قبل الخصم 15.95 ريال سعودي بعد العرض أصبح 9.95 ريال سعودي.

عرض على أرز مزة بسمتي أبو كاس 5 كيلو العرض اشترى واحدة واحصل على اثنين مجاناً السعر قبل الخصم 128.85 ريال سعودي بعد العرض أصبح 79.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودي على المنظفات