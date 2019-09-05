عروض هايبر بنده السعودية تحت شعار أقوى العروض لجميع احتياجاتك







تأتي عروض هايبر بنده هذا الأسبوع تحت شعار أقوى العروض لجميع احتياجاتك، وهو عنوان للتخفيضات المتاحة فقط في الهايبر دون الفروع الأخرى، بينما تلك التي يمكن الحصول عليها من العرض الرئيسي للشركة بشكل عام والمتوفرة في كل المولات سواء الكبيرة أو الصغيرة فسوف نضع رابطها أيضًا هنا، لكي يتمكن عملاء بنده من مشاهدتها بالكامل، هذا ومن المعروف أن الشركة تطرح مجموعة من الخصومات الأسبوعية بعضها يكون متوفر في الهايبر فقط وهذا ما سوف نعرضه لكم.







عروض هايبر بنده







ركزت العروض هذه المرة على عدد من المنتجات التي شملت الجوالات، وقد كانت سامسونج حاضرة بثلاثة منتجات وهي A10، A20, A70 وبأسعار مُخفضة وصلت في بعضها إلى 445 ريال سعودي، كذلك الشركة المنافسة للعملاق الكوري وهي الصينية هواوي، كانت منتجاتها من ضمن عروض ذلك الأسبوع فقد كانت هناك خصومات على هواوي واي لايت 5 وكذلك واي 7 و 6.

كانت هناك علامات تجارية أخرى حاضرة مثل نوكيا وباناسونيك وألكاتيل، أما فيما يتعلق بالشاشات والتليفزيونات الذكية فقد كانت شاشة دورا المتميزة، والتي تحتوي على خدمات اليوتيوب ونتفليكس متواجدة في عروض هايبر بنده، هذا بالإضافة إلى منتجات نيكاي وفيلبس وسكاي وورث وتوشيبا، واستكمالاً للأجهزة تواجدت أيضًا الحواسيب المحمولة وملحقات الكمبيوتر المكتبي.







ويمكنكم مشاهدة العروض الخاصة فقط بالهايبر من خلال الملف المرفق هنا، بينما تلك الشاملة لكل فروع الشركة فسوف تجدون رابطها هنا.





