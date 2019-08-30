عروض هايبر بنده السعودية الجديدة ويستمر التميز وخصم يصل إلى 2000 ريال

أُعلنت عروض هايبر بنده الأسبوعية في السعودية لهذه الفترة الممتدة من اليوم الخميس 29 أغسطس إلى الأربعاء المقبل الموافق 4 سبتمبر، وكان أهم ما يميز تخفيضات الأسواق هذه المرة أنها شملت منتجات جديدة لم يتم عرضها كثيرًا قبل ذلك في الهايبر، حيث كان عرضه في الغالب يشمل الأجهزة الكهربية والإلكترونية بشكل أكبر، ولكن في هذه المرة وبمناسبة اقتراب موعد المدارس شملت الخصومات العديد من المنتجات، خاصة تلك المتعلقة بالأولاد والبنات من ملابس سواء داخلية أو خروج وأيضًا مستلزمات أخرى مدرسية.

عروض هايبر بنده اليوم الخميس

من المعروف أن هناك عروض تطرحها شركة بنده تكون متاحة فقط في الهايبر لأنه يتميز بسعته وشموله عن الفروع الأخرى، ولعل معظم تلك العروض يركز بشكل كبير على الأجهزة الكهربية مثل الثلاجات والشاشات والخلاطات وغيرها، والإلكترونية مثل الجوالات والحواسيب ومستلزماتهما، إلا أنه في هذه المرة ومشاركة من الأسواق الشهيرة في المملكة العربية السعودية، فقد شملت تخفيضات الهايبر عدد من المنتجات الأخرى والتي كان يتم طرحها فيما سبق في الفروع العادية.

فعلى سبيل المثال كانت هناك الملابس الولادي والبناتي من بلوزات وملابس خروج وأخرى داخلية، وأيضًا أحذية، كذلك شملت ملابس الكبار من رجال ونساء، هذا بالإضافة إلى عروضها المستمرة على أطقم المطابخ والأواني، وكذلك أطقم الأسرة هذا بجانب الأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات والسلع.

وللتعرف على أحدث عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع يمكنكم مشاهدة الملف المرفق في هذا المقال، والموضح فيه جميع الخصومات على كل المنتجات التي شملتها التخفيضات.

تحت شعار ثلاثة أيام لا تفوتك طرحت أسواق بنده عرض جديد لمدة 72 ساعة، تبدأ من اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس وتنتهي السبت 31 من ذات الشهر، وتركز تلك الخصومات على أربعة منتجات وهي ثلاجة وايت سعة 248 لتر، وبتخفيض غير مسيوق يصل إلى 500 ريال دفعة واحدة، حيث أصبح يتم بيعها بقيمة 1149 ريال سعودي، كذلك كانت شاشة هاس سمارت 55 بوصة، من النوع 4k والتي تتميز بنقاء ووضوح الصورة بخصم 400 ريال، وكان حاضرًا من ضمن العروض حاسوب لينوفو آي 3 وبتخفيض يصل إلى إلى 25% وأخيرًا يمكن مشاهدة العرض من الملف المرفق.

عرض جديد من هايبر بنده أعلنت عنه صباح اليوم الجمعة الموافق 29 ذو الحجة، وسوف يستمر لمدة 48 ساعة فقط أي أنه سوف ينتهي غدًا السبت أو حتى نفاذ الكمية إذا حدث ونفذت قبل ذلك الموعد، وقد شهد ذلك العرض تخفيضات رائعة أحدهم غير مسبوق، وهو ذلك الذي طرحت من خلاله الشركة خصم يصل إلى 2000 ريال سعودي على شاشة دورا بحجم 65 بوصة، كذلك شاشة تليفزيون إي تي سي سمارت مقاس 55 بوصة ليصبح سعرها الجديد بعد تطبيق ذلك التخفيض 999 ريال سعودي، كذلك كان هناك لوحة مفاتيح وماوس لا سلكي من ماركة أكسل وخصم يصل إلى أكثر من 50% وتتضح العروض المطروحة كاملة من خلال الصور.