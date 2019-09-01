عروض هايبر بنده السعودية الجديدة اليوم ولمدة 4 أيام وتخفيضات مذهلة

أعلنت شركة التجزئة الأكبر في المملكة عروض هايبر بنده الجديدة والتي تبدأ من اليوم الأحد الأول من محرم، والموافق 1 سبتمبر وتستمر لمدة أربعة أيام كاملة تنتهي مع انتهاء العرض الأسبوعي الرئيسي الأربعاء المقبل، وهذه هي الخصومات الفرعية الثانية لهذا الأسبوع، والتي اعتادت بنده طرحها منذ فترة وتحاول الأسواق التركيز بشكل كبير على تلك السلع التي يقبل على شراءها المواطنين، وفي ذات الوقت الأجهزة الإلكترونية نظرًا لارتفاع أسعارها فهي توفرها لعملاءها بقيم مُخفضة نوعًا ما.

عروض هايبر بنده اليوم 1 سبتمبر

منذ قليل طرحت بنده تخفيضاتها الرائعة في عرضها الثاني، حيث شملت أربعة منتجات ألا وهي لاب توب إتش بي وبخصم غير مسبوق يتخطى الـ 50%، حيث كان الجهاز يتم بيعه بقيمة 1369 ريال، وأصبح سعره بعد تطبيق التخفيض عليه 1199 وبذلك يستطيع المُشتري توفير 170 ريال سعودي، والحاسوب المحمول هذا يتمتع بمواصفات متميزة فهو لديه شاشة 14 بوصة، وقرص صلب بمساحة 500 جيجا وذاكرة داخلية 4 جيجابايت.

هذا وقد شهدت عروض هايبر بنده لهذه الأيام الأربعة المقبلة تابلت لينوفو إكس 304 وبخصم قيمته 150 ريال، ويتميز بإمكانيات جيدة حيث مقاس شاشته 10 بوصة تقريبًا ورامات 4 جيجا، كذلك تواجد من ضمن التخفيضات أبل أيباد المعروف بشهرته الكبيرة وتميزه، وبسعر 1549 ريال بعد أن تم تخفيضه بقيمة 100 ريال سعودي أما المنتج الأخير فهو ماكينة حلاقة 2 في 1 جيباس.

وجدير بالذكر أن تلك الخصومات تسري من التاريخ السابق الإشارة إليه، أو حتى نفاذ الكميات، وللتعرف عليها كاملة يمكنكم مطالعة الصور التالية، أما لمشاهدة العرض الأسبوعي لبنده سواء في الهايبر أو فروعها الرئيسية فيمكن ذلك من الرابط المتواجد بالأعلى في الفقرة الثانية.