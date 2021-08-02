عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية الأسبوع الثامن على التوالي

تقدم هايبر بنده السعودية عروض أسبوعية بخصومات هائلة على جميع المنتجات التي يحتجاها كل منزل تبحث جميع السيدات عن السلع والعروض التي تناسبها وتسعي محلات بنده على تقديم كل ما هو جديد وطازج في مجال البقالة والمخبوزات والمجمدات والأسماك الطازجة لعملائها لكي تحظي برضاهم يعتبر هايبر بنده الوحيد الذي يقدم تخفيضات عالية على جميع المنتجات في جميع الفروع ويقدم مجله أسبوعية جديدة متنوعه وهذا العرض ساري من الأربعاء بتاريخ 18 دي الحجة1442 هـ، حتي 24 ذي الحجة 1442هـ أو حتي نفاذ الكمية.

عروض بنده الأسبوعية

بصل أحمر مصري هللة الكيلو ب 0.95 رس بدلا من 2.50 رس أستمتع بالخصم 1.55 رس.

زيت دوار الشمس شروق 1.5 لتر 1+1 ب 17.50 رس بدلا من 35 س أستمتع بالخصم 17.50.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كيلو للحبه الواحده ب 39.95 رس بدلا من 72.95 رس أستمتع بالخصم 33 رس.

أرز بسمتي بنجابي المهيدب 10 كيلو للكيس ب 73.95 رس بدلا من 92.95 رس أستمتع بالخصم 19 رس.

موز فلبيني 3 كيلو للصندوق ب 9.95 رس بدلا من 18.95 رس أستمتع بالخصم 9 رس.

لبنة تركية عادي / قليلة الدسم بريزدون للكيلو ب 14.95 رس بدلا من 32.95 رس أستمتع بالخصم 18 رس.

مفروم بقري برازيلي قبل الشحم للكيلو ب 23.95 رس بدلا من 38.95 رس أستمتع بالخصم 15 رس.

مكعبات بقري برازيلي قليلة الشحم للكيلو ب 25.95 رس بدلا من 39.95 رس أستمتع بالخصم 14 رس.

قطع دجاج متنوعة اليوم للحبه الواحدة ( 910 جرام ) ب 10.25 رس بدلا من 14.50 رس أستمتع بالخصم 4.25 رس.

جمبري بحري مزرعة 80 / 100 للكيلو ب 19.95 رس بدلا من 31.95 رس أستمتع بالخصم 12 رس.

قطع قاروص نقوا 200 / 300 جرام للكيلو ب 23.95 رس بدلا من 43.95 رس أستمتع بالخصم 11 رس.