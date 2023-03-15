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“عروض مدهشة” من مكتبة جرير السعودية لشهر رمضان المبارك على هذه المنتجات .. بادر بالشراء (JARIR BOOKSTORE)

سها ناجي

تشتهر مكتبة جرير بعروضها المميزة في كافة أنحاء السعودية، فضلّا عن أنها أكبر متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والأدوات المدرسية سواء بسعر الجملة أو البيع بالتجزئة، وتشتهر تلك المكتبة بالعروض والتخفيضات الكبيرة طوال العام، لكنها تقدم عروض مميزة هذه الفترة بمناسبة حلول شهر رمضان، لذلك سنتعرف على تلك العروض من خلال المقال التالي.

عروض مكتبة جرير السعودية لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
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تفاصيل عروض مكتبة جرير بمناسبة رمضان

حرصت مكتبة جرير على تقديم العديد من العروض والتخفيضات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وهذه العروض مقدمة على مجموعة كبيرة من السلع الإلكترونية والهواتف الذكية والأدوات الدراسية، ومن هذه العروض التالي:

عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
  • يأتي هاتف جلاكسي s22 بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5000 ريال.
  • هاتف آيفون 13 بروماكس بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4299 ريال سعودي والهاتف لونه اخضر رائع.
  • يأتي هاتف سامسونج جالاكسي 73 اف بسعر 1799.
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
  • شاومي 13 بذاكرة تشغيل تصل إلى 12 جيجا رام بسعر 3299 ريال سعودي وهو ذو لون أسود قاتم.
  • هاتف شاومي 13 برو يحتوي على ذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة تشغيل تصل إلى 12 جيجا رام ذو لون أسود رائع متوفر بسعر 4399 ريال سعودي.
  • يجدر الإشارة إلا أن أسعار تلك الهواتف شاملة الضرية المضافة.
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان

عروض JARIR BOOKSTORE

يقدم جرير كعادته دائما مجموعة كبيرة من العروض المميزة والتخفيضات الكبيرة ومنها كالتالي:

  • هواوي ميت اكس اس 2 يأتي بذاكرة تخزين قدرها 512 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة تشغيل حجمها 8 جيجا رام الهاتف بسعر 6799 بدلا من 7999 ريال سعودي.
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
  • ريلمي سي 55 ذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت بالإضافة إلى 8 جيجا رام بسعر 699 ريال سعودي داخل العرض.
  • هاتف ايفون 14 بلس بسعر 4399 ريال سعودي ذو لون سماء الليل، وتأتي ذاكرته 256 جيجا بايت.
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
عروض مكتبة جرير لشهر رمضان
  • لينوفو k15 بلس يأتي بسعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام وهو ذو لون أبيض رائع بمبلغ 549 ريال سعودي.
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سها ناجي

اسمي سها ناجي .. بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ..
أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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