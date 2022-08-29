عروض متجر بلسم لليوم الوطني السعودي 92

بدأت المملكة العربية السعودية تتجهز لاستقبال اليوم الوطني السعودي والذي يعتبر المناسبة الوطنية الأولى في المملكة والتى ينتظرها الشعب السعودي للتعبير عن حبهم وفخرهم واعتزازهم بالتاريخ السعودي العريق، حيث يعتبر هذا اليوم بمثابة يوم توحيد المملكة وضم كافة أجزاء المملكة تحت الراية الخضراء الموحدة، وتستقبل المملكة هذا اليوم بالكثير من الاحتفالات والأنشطة والاستعراضات والألعاب النارية وعروض الجيش والطائرات، وتستعد المحلات التجارية لهذه المناسبة بتقديم أقوى العروض المميزة تقديراً لهذه المناسبة، سنتعرف على عروض متجر بلسم السعودي لليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني السعودي

تشارك المحال التجارية والمولات والشركات التجارية الشعب السعودي احتفالاته باليوم الوطني عن طريق اطلاق العديد من العروض والتخفيضات والخصومات على كافة السلع والمنتجات التجارية، وينتظر المواطن السعودي هذه المناسبة الوطنية للاستفادة من هذه العروض وشراء مايلزم، وتبحث سيدات المجتمع السعودي عن العروض الخاصة بمنتجات التجميل الشعر، أهم عروض متجر بلسم في الفقرة التالية.

عروض متجر بلسم

يعتبر اليوم الوطني فرصة ثمينة للنساء للاستفادة من عروض اليوم الوطني، ويقدم متجر بلسم الوكيل الحصري لمنتجات لابيل في السعودية العديد من العروض المميزة بمناسبة اليوم الوطني ومن هذه العروض ما يلي:

لابيل برش بسعر 192 ريال سعودي.

مجموعة لابيل ميني بسعر 192 ريال سعودي.

لابيل ستريت بسعر 192 ريال سعودي.

لابيل كيرلي برو بسعر 192 ريال سعودي.

لابيل كيرلي كلاسيك بسعر 192 ريال سعودي.

يمكن تفعيل كود BL16 للاستفادة من كافة عروض متجر بلسم السعودي.

خدمة العملاء من متجر بلسم

يمكنك عزيزي المتابع التواصل مع المتجر من خلال العديد من الطرق منها الدخول لصفحتهم الإلكترونية من هنا، والإطلاع على كافة العروض والتخفيضات الخاصة بالشركة، كذلك يمكن الاتصال بالمتجر على الرقم 966544288859 والاستفسار عن أي من العروض وطلب ما ترغبون به.

إلى هنا نكون قد وضحنا أهم عروض متجر بلسم وكيل شركة لابيل لمنتجات تجميل الشعر، كذلك عرضنا رابط المتجر ورقم التواصل لتتمكن من متابعة كافة العروض الخاصة بالمتجر.