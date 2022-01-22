يعتبر لولو ماركت من أكبر وأهم المولات التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية وله العديد من الفروع في المملكة وأهم ما يميز لولو ماركت العروض المستمرة التي يقوم بطرحها لإرضاء العملاء كما أنه يوفر جميع الاحتياجات التي تحتاجها الأر السعودية وتناسب جميع المواطنين ومن الجدير بالذكر أن لولو ماركت يقدم العديد من العروش على الجوالات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية حيث أن قيمة التخفيضات تصل إلى 50% ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم عروض لولو ماركت السعودية على المواد الغذائية والأدوات الكهربائية تصل إلى 50%.

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية

المواد الغذائية:

يقدم لولو ماركت العديد من العرو على المواد الغذائية ومنتجات الطعام ومنها والتي بدأت من يوم 19 يناير وتستمر حتى يوم 25 يناير ومنها:

معمول لوزين تمر.

كعك بالسمسم.

جون ويست رنجة.

شاي ليبتون حافظ.

جبنة زرقاء.

حبق أخضر.

بقلاوة مخابز.

رويال صدر ديك.

جلي فوستر.

كرواسون لوزين.

لبن الصافي قليل الدسم.

باكنج بودر.

صدور دجاج.

كارفور لحم تونة.

جبن هجدو قشقوان.

زبادي الصافي.

معمول الكرامة.

الخير لحم تونة.

كريمة دانيت.

قهوة النجار.

حليب نادك.

كعك فلات جبنة.

شاي ربيع خيط.

سنيورة مرتديلا.

طماطم تركي.

جيشا لحم تونا.

قهوة باشنفر.

برتقال أبو سرة.

جزر أسترالي.

كاكا أسباني.

رومان إسباني.

تفاح أحمر.

سمك ديلا.

سمك بورد وروبيان مزارع.

شرائح سمك مارتين الأزرق.

سمك سردين كبير.

لحم جاموس هندي.

لحم فخذ بقر ستيك نيوزلندي.

الفستق الأمريكي المملح.

الكاجو المحمص.

المكسرات المشكلة.

رقائق بسكويت بالشوكولاتة.

كعك متنوع ثلاثة حبات.

شيش طاووق.

الأدوات الكهربائية: