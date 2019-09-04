عروض كارفور السعودية وأسعار مخفضة من الأربعاء 4 سبتمبر للثلاثاء المقبل







بعد تأخر ساعات عن الموعد المُعتاد لطرح عروض كارفور السعودية الأسبوعية، أعلنت الشركة منذ قليل عن تخفيضات هذا الأسبوع والتي تبدأ من اليوم الأربعاء 4 سبتمبر الموافق 5 محرم، إلى يوم الثلاثاء المقبل العاشر من ذات الشهر الميلادي، والحادي عشر من أول شهور السنة الهجرية، وذلك تحت شعار أسعار مُخفضة لتشمل العديد من المنتجات التي تشهد إقبالاً شديدًا في هذه الفترة، وهي بداية العام الدراسي الجديد، وتنوعت السلع والماركات التجارية كعادة كارفور السعودية، الذي يسعى لإرضاء عملاءه وسط المنافسة القوية بين شركات التجزئة بالمملكة.







عروض كارفور السعودية

شملت العروض هذا الأسبوع عدد من المنتجات المُعتاد تواجدها في العرض الرئيسي للشركة، وعلى رأسها اللحوم مثل لحم البقر والعجول بالعظم وبدون والمُقطعة في صورة مكعبات، وكذلك المفرومة المحلية والمستوردة من البرازيل ورومانيا، كما لم تنسى كارفور طرح الأسماك التي يقبل على شراءها عدد كبير من العملاء، مثل سمك البلطي المحلي والبحري الغني بالأوميجا المفيدة للصغار والكبار والهامور والنيسرة والجب.







كما كانت هناك تواجد كبير للجوالات من ماركات عديدة خاصة من سامسونج حيث كان هاتف جلاكسي نوت 10 بلس، و إيه 30 وإيه 20 متوفرين بأسعار تنافسية، وخصومات متميزة في عروض كارفور السعودية لهذا الأسبوع، هذا بالإضافة إلى هواوي p20 lite وكذلك واي إس 2019 وأجهزة أخرى وحواسيب محمولة.

وللإطلاع على كامل العروض التي تم طرحها اليوم يمكن مشاهدة الملف المرفق، والمُوضح فيه كامل المنتجات بكل المواصفات والأسعار.





