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عروض كارفور السعودية الويكند بالإضافة إلى تخفيضات العودة للمدارس

كتب محمود المصريفي آخر تحديث
عروض كارفور السعودية الويكند بالإضافة إلى تخفيضات العودة للمدارس
عروض كارفور السعودية

طُرحت عروض كارفور اليوم المعروفة بالويكند والتي يتم الإعلان عنها أسبوعيًا يوم الخميس من كل أسبوع، لتستمر 72 ساعة كاملة وهي فترة الراحة أو الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، ويتميز ذلك العرض بمنتجاته التي تهتم باحتياجات الأسرة في هذه الأيام الثلاثة، كما تحاول الشركة بذلك الحصول على رضا عملاءها وثقتهم والمحافظة على الإقبال الكبير لهم على الشراء من فروعها المختلفة، بوضع سلع تتميز بعمليات شراء واسعة خلال الفترة الأخيرة وهو ما يجعل ذلك العرض يقبل عليه الجميع.

عروض كارفور الويكند

عروض كارفور
عروض كارفور

شملت تلك التخفيضات عدة منتجات منها حقائب للظهر والتي جاءت بخصم 20 ريال على الواحدة، حيث أصبحت تُباع بقيمة 59 ريال سعودي بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 ريال على منتجات هيلو كاتي لم تنسى كارفور طرح خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 ريال وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز.

شهد كذلك عرض الويكند خصومات على عدد من السلع مثل الشاشات والكاميرات والحواسيب المحمولة، وكانت المواد الغذائية المتمثلة في الفواكه والخضروات واللحوم حاضرة، والتي يمكنكم الإطلاع عليها بالكامل من خلال الملف المرفق.

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هناك أيضًا عروض كارفور الأسبوعية المطروحة في السعودية كل يوم أربعاء، والتي جاءت لهذه الفترة تحت شعار العودة للمدارس، حيث كان التركيز فيها على بعض الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الأولاد والبنات خلال موسم الدراسة، هذا بجانب العديد من السلع والمنتجات المختلفة والتي تتميز بها كارفور وهذا يتضح من خلال مجلة العروض التي تحتوي على 20 صورة بها الكثير من الخصومات.

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عن الكاتب

محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.

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