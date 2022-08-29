عروض شاي وقهوة الصمان لليوم الوطني السعودي92

باتت المملكة العربية السعودية على مقربة من إحياء المناسبة الوطنية الكبرى في التاريخ السعودي وهي مناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يعتبر أهم المناسبات الوطنية في المملكة، حيث يرتبط هذا اليوم بالتاريخ السعودي الأصيل، وتحتفل كافة مناحي المملكة بهذا اليوم وتعمل الحكومة السعودية على جعل احتفالات هذا اليوم تسير بصورة جيدة وفاخرة، تستقبل المحال والشركات التجارية هذا اليوم بالعديد من العروض المميزة والخصومات والتخفيضات الحقيقية على منتجاتها، سنتعرف سوياً على عروض قهوة الصمان لليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني السعودي

تتنافس كافة المؤسسات التجارية من محال ومولات ومراكز تسوق على تقديم أفضل وانسب العروض التسويقية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي تصادف ذكراه 92 قريباً، ومع بداية شهر سبتمبر تبدأ المحلات بتقديم عروض وتخفيضات خاصة لجذب العملاء وزيادة نسبة المبيعات وكذلك تقديراً لليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة كا عام بصورة بهية ومتألقة.

عروض قهوة الصمان لليوم الوطني السعودي

تقدم شركة شاي الصمان السعودية لعشاقها تركيبة فريدة ومميزة وغنية من أجود وأحسن أنواع الشاي السيلاني الفاخر شاي طبيعي بدون إضافات أو ألوان صبغية يأتي بمذاق الشاي الكلاسيكي العريق كما عهده أجدادنا وتوارثته الأجيال وكذلك تنتج قهوة الصمان أنواع من القهوة المميزة الخاصة والتي تتمتع بالمذاق السعودي المميز، وتقدم قهوة الصمان العروض الحصرية الخاصة باليوم الوطني السعودي، سنتعرف على هذه العروض في الأسطر القادمة.

أفضل عروض قهوة الصمان لليوم الوطني

تقدم قهوة وشاي الصمان العروض الحصرية والمميزة لليوم الوطني نذكر من هذه العروض:

شاي الصمان السلاني الأصلي فاخر جامبو أوراق كاملة 1000 جرام بسعر 40 ريال سعودي.

شاي سلاني أسود اصلي VIP أوراق كاملة علبة معدنية سعة 200 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

شاي سلاني فاخر حبيبات ناعمة العلاقي الأحمر 100 كيس بسعر 13.50 ريال سعودي.

شاي سلاني فاخر حبيبات ناعمة أبيض 100 كيس بسعر 10 ريال سعودي.

شاي سلاني فاخر حبيبات ناعمة علاقي 150 كيس 15 ريال سعودي.

قهوة الصمان سعودية سريعة التحضير بطعم الزعفران تحتوي على 10 دلال بسعر 86.25 ريال سعودي.

قهوة الصمان السعودية سريعة التحضير بطعم الهيل بسعر 65.55 ريال سعودي.

قهوة الصمان بالهيل VIP مذاق فاخر 450 جرام بسعر46 ريال سعودي.

قهوة الصمان بالهيل VIP مذاق فاخر 950 جرام بسعر 69 ريال.

قهوة الصمان مذاق فاخر سريعة التحضير 250 جرام سعر 24.15 ريال سعودي.

زنجبيل الصمان الصمان الطبيعي 20 ظرف بسعر 10.50 ريال سعودي.

زنجبيل الصمان بطعم الليمون 20 ظرف بسعر 12.8 ريال سعودي.

زنجبيل الصمان بنكهة التمر 20 ظرف ب 12.8 ريال سعودي.

وللاطلاع على أهم عروض قهوة الصمان يمكن زيارة موقعهم الإلكتروني من هنا، والتعرف على كافة العروض والخصومات على منتجاتها.

سلسلة مقالاتنا للعروض والتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني السعودي ما زالت مستمرة، تحدثنا اليوم عن عروض شاي و قهوة الصمان السعودية والتي تقدم أفضل العروض احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني 92.