عروض سامسونج جالكسي جرير.. تخفيضات حتى 25% والمزيد
عروض سامسونج جالكسي جرير تعتبر إحدى أبرز العروض التي يطرحها متجر مكتبة جرير الإلكتروني، بين الحين والآخر على مختلف المنتجات الإلكترونية، وخاصة الهواتف الذكية، التي تستحوذ على اهتمام الغالبية العظمى من سكان المملكة العربية السعودية، وتتميز عروض جرير على الهواتف الذكية بتخفيضاتها المنافسة والتي تصل إلى 25% ، إضافة إلى تسهيلات لتقسيط مشترياتها عبر شركة كوارا للتمويل، وهدايا والعديد من المزايا الأخرى المدهشة، وفي هذه المقالة نستعرض أسعار هواتف سامسونج جالكسي لأنواع مختلفة من الطرازات بعد الخصم والتي شملتها عروض جرير، كما هو وارد على موقع متجر مكتبة جرير الإلكتروني، لنلقِ نظرة.
عروض سامسونج جالكسي جرير
أسعار هواتف سامسونج جالكسي في مكتبة جرير
- هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، سعة 256 جيجابايت ، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : برونزي وأسود، بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال، أي بنسبة خفيض 23% ووفر 1800 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 21 لترا، مجدد درجة ب، سعة 512 جيجابايت ، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : فضي فانتوم، بسعر 4719 ريال سعودي بدلا من 5899 ريال، أي بنسبة خفيض 20% ووفر 1180 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 21 لترا، سعة 256 جيجابايت ، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : فضي فانتوم، وأسود فانتوم، بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال، أي بنسبة خفيض 17% ووفر 900 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف اي، سعة رام 8 جيجا / 128 جيجابايت للتخزين، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : أحمر سحابي، وبحري سحابي، واللافندر سحابي، ونعناعي سحابي، بسعر 2249 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال، أي بنسبة خفيض 25% ووفر 750 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 21، سعة 128 جيجابايت للتخزين ، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : أسود فانتوم، وفضي فانتوم، وأرجواني فانتوم، بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال، أي بنسبة خفيض 14% ووفر 600 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ، سعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : فضي فانتوم، وبرونزي، وأسود، وأبيض، بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال، أي بنسبة خفيض 13% ووفر 500 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، سعة 256 جيجابايت، 12 جيجابايت رام، وأبيض، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : برونزي، وأسود، وأبيض، بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال، أي بنسبة خفيض 13% ووفر 500 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي نوت 20، سعة 256 جيجابايت، 12 جيجابايت رام، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : أخضر، بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال، أي بنسبة تخفيض 10% ووفر 300 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.
- هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، سعة 512 جيجابايت، 12 جيجابايت رام، يدعم تقنية G5، متوفر بألوان : أسود، وبرونزي، وأبيض، بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4299 ريال، أي بوفر 300 ريال، مع ضمان من الوكيل لمدة عامين.