عروض ساكو السنوية للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمفروشات بالتقسيط المريح وأفضل سعر

متجر ساكو السعودية يقدم كتالوج العروض السنوية بأسعار لقطة وخصومات مذهلة حقاً على الأدوات المنزلية وجميع المفروشات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تنزيلات على الأجهزة الكهربائية ولوازم وديكورات المنزل والحدائق، حيث يوفر المتجر مميزات أخرى في صورة خدمات منها إمكانية تقسيط المشتريات من خلال عدة بنوك معتمدة (بنك ساب – البنك السعودي الفرنسي – بنك الرياض)، بالإضافة إلى ميزة التوصيل المجاني لأي مكان في المملكة، ويعد متجر ساكو من المتاجر الكبيرة الذي يوفر أفضل أنواع المنتجات بأفضل الأسعار، وذلك لتلبية الاحتياجات واللوازم بدون تعقيد في احتياج المال من خلال عروض وخدمات التقسيط المريح.

عروض ساكو السعودية

يقدم أدوات منزلية بخصومات تصل إلى 40%، ليس هذا فقط بل هناك الكثير من خلال المتجر الإلكتروني الذي يضم كافة الأشياء الأساسية والكمالية في المنزل والحدائق ولوازم السيارات وأدوات التصليح، علاوة على ذلك خدمات التوصيل والتركيب، بالإضافة إلى تقسيط المشتريات مع شركة إمكان للتمويل بدون كفيل حتى 50 ألف ريال، فضلاً عن خدمات إرجاع المشتريات والضمان والصيانة.

عروض ساكو السنوية للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

يمكنكم معرفة أسعار العروض الموجودة في الكتالوج.

طقم جلوس للحديقة يكفي 8 أشخاص بالطاولة بسعر 3.299 ر .س بتوفير مبلغ 700 ريال، مع إمكانية التقسيط بقسط شهري 275 ريال على 12 شهر، والتوصيل مجاني لكل محافظات المملكة السعودية.

ماكينة تنظيف (مكنسة) ماركة كارتشر “ألماني” تعمل بالضغط الهوائي 1400 وات بسعر 999 ريال وتوفير قيمة 440 ر .س.

ماكينة صانعة القهوة ماركة ديلونجي بسعر 799 ريال سعودي بتوفير 550 ر .س (1750 وات) تكفي 50 كوب قهوة.

لـ تصفح الكتالوج من خلال الصفحة الإلكترونية لـ متجر ساكو السعودية والضغط على كلمة (كتالوج العروضات) أو تصفح الآن كتالوج عروض ساكو السنوية.

خدمات تقسيط المشتريات من ساكو

تقسيط ثلاث دفعات مع شركة تمارا بدون رسوم وقسط مرن بحد أقصى 2.000 ريال.

عبر شركة إمكان بدون كفيل.

من خلال بنك الرياض.

بنك السعودي الفرنسي.

البنك السعودي البريطاني.

في حالة وجود استفسارات عن تقسيط المشتريات أو التعرف على أفضل الماركات الموجودة وعن أي شيء من خلال الموقع المرفق فوق، أو الاتصال على رقم متجر ساكو السعودية 8003020088.