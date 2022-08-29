عروض ساعات واكسسوارات متجر لادون لليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، وهو المناسبة الوطنية الأولى في المملكة والتى تحتفل فيه كافة أرجاء المملكة احتفالاً كبيراً من خلال الألعاب النارية والاستعراضات والمهرجانات وإقامة المسابقات التاريخية والثقافية المميزة، ومن أهم مظاهر الاهتمام باليوم الوطني في المملكة ما تقوم به المحال التجارية والمولات المختلفة من عروض وتخفيضات والتى ينتظرها السعوديين بفارغ الصبر، عروض ساعات لادون لليوم الوطني السعودي هو موضوعنا اليوم.

عروض ساعات لادون لليوم الوطني

ساعات لادون متجر سعودي يوفر لعملائه أهم وأفخم وأجود أنواع الساعات من الماركات العالمية، سواء كانت ساعات خاصة بالرجال أو خاصة بالسيدات، يعمل “لادون” يقوم المتجر بشحن الساعات العالمية إلى جميع أنحاء المملكة وكذلك إلى جميع دول العالم، واعتزازاً باليوم الوطني السعودي يقدم ساعات لادون العديد من العروض والتخفيضات على أسعار الساعات سنتعرف عليها سوياً.

أهم عروض ساعات لادون السعودية لليوم الوطني 92

يوفر متجر لادون العديد من الساعات الأصلية المميزة وماركات عالمية فخمة فاخرة متعددة الطراز والأنواع والماركات منها الرجالي والنسائي، مثل ماركة سيرينا ولويس ميلر وروبيرت بانيني وميليني، من أهم عروض ساعات لادون لليوم الوطني:

تخفيضات تبدأ من 99 ريال وحتي 199 ريال على الساعات النسائية و الرجالية.

أي ساعة رجالية بسعر 199 ريال سعودي.

تغليف مجاني للهدايا.

ضمان سنتين للساعات التى يتم شرائها.

يمكنك عزيزي المتابع متابعة الصور التالية لتتعرف على أهم الساعات التى يشملها عروض ساعات لادون في السعودية.

عروض ساعات واكسسوارات اليوم الوطني 92

ساعة رجالي ROBERTO BENANNI RB2113A ماركة روبيرتو بيناني بسعر 199 ر.س بدلاً من 490 ر.س.

ساعة رجالي ROBERTO BENANNI RB2108A ماركة روبيرتو بيناني بسعر 199 ر.س بدلاً من 550 ر.س.

ساعة رجالي LOUIS MULLER LM5199C بسعر 199 ر.س بدلاً من 590 ر.س.

ساعة نسائية CERENA CE1144C ماركة سيرينا بسعر 148.99 ر.س بدلاً من 370.30 ر.س.

ساعة نسائية IRON IR338G بسعر 148.99 ر.س بدلاً من 349.99ر.س.

ساعة نسائية MILLINI LM5181B ماركة ميليني بسعر 99 ر.س بدلاً من 370.30 ر.س.

ساعة نسائية MILLINI M1033B ماركة ميليني بسعر 148.99 ر.س بدلاً من 370.30 ر.س.

اكسسوارات ماركة لويس مولر LMA191-1 بسعر 23.99 ر.س بدلاً من 38 ر.س.

اكسسوارات ماركة لويس مولر LMA185-1 بسعر 23.99 ر.س بدلاً من 38 ر.س.

اكسسوارات ماركة لويس مولر LMA234-1 بسعر 48.99 ر.س بدلاً من 97.99 ر.س.

اكسسوارات ماركة لويس مولر LMA165-2 بسعر 28.99 ر.س بدلاً من 57.99 ر.س.

وصلنا لنهاية مقال عروض ساعات لادون المتجر المتألق للساعات الفاخرة والمميزة والذي يحتفل مع الشعب السعودي بذكرى السعودية وذكرى اليوم الوطني عن طريق تقديم أفضل عروض الساعات العالمية المميزة.