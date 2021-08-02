عروض ساعات ذكية اكسترا السعودية .. تخفيض أقل سعر والمدة محدودة
تعتبر عروض ساعات ذكية اكسترا واحدة من العديد من العروض الأسبوعية التي تطرحها شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية، الرائدة في مجال تجارة بيع التجزئة، والتجارة الإلكترونية، في مختلف المنتجات العديدة والمتنوعة والتي تحمل العلامات التجارية الشهيرة على مستوى العالم، وتأتي هذه العروض من شركة اكسترا لهذا الأسبوع تحت شعار خفضنا أقل سعر وبنسب متفاوتة بحسب المنتج، مع إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل، حيث يمكن التقسيط على أشهر تصل إلى 36 شهرًا، وفي هذه المقالة نستعرض التخفيضات على الساعات الذكية لأشهر الماركات العالمية كما وردت في موقع اكسترا الإلكتروني، والتي تنتهي في الـ7 من أغسطس الجاري.
عروض ساعات ذكية اكسترا
تخفيضات مذهلة على أشهر الماركات العالمية
- ساعة أبل الاصدار 6 ، مقاس 44 ملم ، جي بي اس، إطار أحمر ، سوار أحمر رياضي، السعر بعد التخفيض 1499 ريال سعودي، بدلا من 1959 ريال، بنسبة خصم 23.86%، أي وفر وقدره 470 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 72 ريال شهريًا.
- ساعة هواوي جي تي 2 ، مقاس 46 ملم ، لون رمادي، السعر بعد التخفيض 829 ريال سعودي، بدلا من 1049 ريال، بنسبة خصم 20.97%، أي وفر وقدره 220 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 40 ريال شهريًا.
- ومن عروض ساعات ذكية اكسترا ، ساعة أبل الاصدار 6 ، مقاس 40 ملم ، جي بي اس، إطار أزرق، سوار أزرق غامق رياضي، السعر بعد التخفيض 1639 ريال سعودي، بدلا من 1849 ريال، بنسبة خصم 11.35%، أي وفر وقدره 210 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 79 ريال شهريًا.
- ساعة سامسونغ جالاكسي ووتش3 ، مقاس 41 مم ، لون ذهبي، السعر بعد التخفيض 1299 ريال سعودي، بدلا من 1699 ريال، بنسبة خصم 23.54%، أي وفر وقدره 400 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 63 ريال شهريًا.
- ساعة أبل اصدار أي أي ، مقاس 40 ملم ، جي بي اس، إطار رمادي، سوار أسود رياضي، السعر بعد التخفيض 1099 ريال سعودي، بدلا من 1299 ريال، بنسبة خصم 15.39%، أي وفر وقدره 200 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 53 ريال شهريًا.
- وضمن عروض ساعات ذكية اكسترا، ساعة سامسونغ جلاكسي ووتش3، مقاس 41 مم ، لون فضي، السعر بعد التخفيض 1299 ريال سعودي، بدلا من 1699 ريال، بنسبة خصم 23.54%، أي وفر وقدره 400 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 63 ريال شهريًا.
- ساعة أبل الجيل السادس 6 إس أي ، مقاس 44 ملم ، جي بي اس، إطار ألمنيوم ذهبي، سوار خوخي، السعر بعد التخفيض 1449 ريال سعودي، بدلا من 1649 ريال، بنسبة خصم 12.12%، أي وفر وقدره 200 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 70 ريال شهريًا.
- ساعة سامسونغ جلاكسي ووتش3، مقاس 41 مم ، لون فضي، السعر بعد التخفيض 1299 ريال سعودي، بدلا من 1699 ريال، بنسبة خصم 23.54%، أي وفر وقدره 400 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 63 ريال شهريًا.
- ومن عروض ساعات ذكية اكسترا، ساعة هواوي جي تي 2، مقاس 46 مم ، سوار جلد، لون بني، السعر بعد التخفيض 789 ريال سعودي، بدلا من 978 ريال، بنسبة خصم 10.23%، أي وفر وقدره 90 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 38 ريال شهريًا.
- ساعة أبل إصدار نايك الجيل السادس، مقاس 40 ملم ، جي بي اس، إطار رمادي، سوار نايك الأسود رياضي، السعر بعد التخفيض 1649 ريال سعودي، بدلا من 1849 ريال، بنسبة خصم 10.81%، أي وفر وقدره 200 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 79 ريال شهريًا.
- ساعة هواوي جي تي 2 إي، مقاس 46 مم ، استانلس ستيل، لون أخضر، السعر بعد التخفيض 599 ريال سعودي، بدلا من 659 ريال، بنسبة خصم 9.1%، أي وفر وقدره 60 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 29 ريال شهريًا.
- ساعة هواوي جي تي 2 برو، مقاس 46 مم ، لون أسود، السعر بعد التخفيض 899 ريال سعودي، بدلا من 999 ريال، بنسبة خصم 10.01%، أي وفر وقدره 100 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 43 ريال شهريًا.
- ساعة أبل إصدار اصدار اس أي، مقاس 44 ملم ، جي بي اس، إطار فضي، سوار أبيض رياضي، السعر بعد التخفيض 1219 ريال سعودي، بدلا من 1419 ريال، بنسبة خصم 14.09%، أي وفر وقدره 200 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 59 ريال شهريًا.
- ساعة أبل إصدار الاصدار 6، مقاس 40 ملم ، جي بي اس، إطار احمر إصدار خاص، سوار أحمر رياضي، السعر بعد التخفيض 1419 ريال سعودي، بدلا من 1849 ريال، بنسبة خصم 23.25%، أي وفر وقدره 420 ريال، ويمكن التقسيط على مدى 36 شهرًا عن طريق شركة تسهيل للتمويل، بقسط 68 ريال شهريًا.