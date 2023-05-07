عروض حصرية في بنده ماركت السعودية إلى يوم 9 مايو تسوق الآن

عروض حصرية جديدة في أسواق بنده بكافة الفروع انطلقت من الخميس الماضي ومستمرة حتى التاسع من مايو الموافق ليوم الثلاثاء، تشمل العروض أهم ما قد تبحثون عنه تحديدًا المنتجات الغذائية لأنها من الأصناف الضرورية لأي منزل في السعودية ولمعرفة العروض الحالية تابعوا معنا.

عروض بنده السعودية حتى 9 مايو

أكثر فئة من المنتجات التي يتجه إليه الزوار هي فئة الأصناف الغذائية بمختلف أنواعها لأنها لا غنى عنها ولو ليوم واحد سواء كان للأسرة نفسها الكبير بالصغير أو العزائم في المنزل مثل تلك السلع:

عبوة ناجتس امريكانا وزنها نصف كيلو إلا 100 جرام قيمتها 16.95 ريال.

جبنة موتزاريلا مبشورة انتاج المراعي بتكلفة 9.95 ريال لوزن 200 جم.

أرز تاج محل بنجابي العشرة كيلو بسعر 59.95 ريال.

عشر قطع دجاج ساديا وزنهم كيلو بقيمة 139.95 ريال.

أحدث التخفيضات في بنده

تم اختيار الكثير من أصناف السلع الغذائية لتقيدمها للزوار في الفترة الحالية من السابع والعشرين من أبريل وصولًا إلى التاسع من مايو القادمة بمشيئة الله ولم تتوقف أسواق بنده عن هذا الحد إذ تقدم تلك السلع أيضًا: