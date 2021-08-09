عروض جوالات اكسترا .. أقوى العروض وتخفيضات مذهلة
شركة اكسترا دائمًا تفاجئ عملائها بعروضها المذهلة، وفي هذه المقالة نستعرض عروض جوالات اكسترا التي أطلقتها مؤخرًا تحت شعار أقوى العروض التي شملت العديد من المنتجات وانواع مختلفة من الجوالات التي تحمل أشهر العلامات التجارية في العالم، وأبرزها آبل أيفون وخاصة الإصدارات الأخيرة، وسامسونج وهواوي وغيرها من الماركات الشهيرة، وتميزت هذه العروض بالتخفيضات على الأسعار بصورة مذهلة ومغرية، إضافة إلى إمكانية التقسيط المرن عن طريق تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل حتى 36 شهرًا، لتلبي رغبات العملاء وتتناسب مع إمكانياتهم المالية، وفي السطور القادمة قائمة بعدد من الجوالات المتنوعة التي شملتها عروض شركة اكسترا.
عروض جوالات اكسترا
أسعار الجوالات بعد التخفيض
- جوال أبل أيفون 12 ، سعة 64 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 10.52% ليصبح السعر 3399 ريال سعودي، بدلا من 3799 ريال، أي توفير 400 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 163 ريال شهريًا، ومتوفر باللون بنفسجي وأحمر.
- جوال سامسونج إس 21 بلس، سعة 128 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 10% ليصبح السعر 3599 ريال سعودي، بدلا من 3999 ريال، أي توفير 400 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 172 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أسود.
- جوال فيفو واي 30، سعة 128 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 11.12% ليصبح السعر 799 ريال سعودي، بدلا من 899 ريال، أي توفير 100 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 39 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أسود.
- جوال سامسونج جالاكسي إس 21 إلترا، سعة 128 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 23.08% ليصبح السعر 3999 ريال سعودي، بدلا من 5199 ريال، أي توفير 1200 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 192 ريال شهريًا، ومتوفر باللون فضي.
- جوال أبل أيفون 11 برو، سعة 512 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 25% ليصبح السعر 4844 ريال سعودي، بدلا من 6459 ريال، أي توفير 1615 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 232 ريال شهريًا، ومتوفر باللون فضي.
- جوال لينوفو كيه 12، سعة 64 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G4، نسبة الخصم 35.76% ليصبح السعر 449 ريال سعودي، بدلا من 669 ريال، أي توفير 250 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 22 ريال شهريًا، ومتوفر باللون رمادي.
- جوال موتورولا جي 30، سعة 128 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G4، نسبة الخصم 30.03% ليصبح السعر 699 ريال سعودي، بدلا من 999 ريال، أي توفير 300 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 34 ريال شهريًا، ومتوفر باللون سماوي باستيل.
- جوال سامسونج نوت 20 ألترا، سعة 256 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 30.1% ليصبح السعر 3599 ريال سعودي، بدلا من 5149 ريال، أي توفير 1550 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 172 ريال شهريًا، ومتوفر باللون برونزي.
- جوال سامسونج جالكسي إيه 21، سعة 64 جيجا ، نسبة الخصم 20.75 % ليصبح السعر 649 ريال سعودي، بدلا من 819 ريال، أي توفير 170 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 32 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أبيض.
- جوال نوكيا 5.4، سعة 128 جيجا، نسبة الخصم 31.39% ليصبح السعر 599 ريال سعودي، بدلا من 762 ريال، أي توفير 163 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 29 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أزرق.
- جوال نوكيا 8.3، سعة 128 جيجا، نسبة الخصم 37.21% ليصبح السعر 1299 ريال سعودي، بدلا من 2069 ريال، أي توفير 770 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 63 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أزرق.
- جوال هواوي نوفا 7 إي، سعة 128 جيجا، نسبة الخصم 21.75% ليصبح السعر 899 ريال سعودي، بدلا من 1149 ريال، أي توفير 250 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 43 ريال شهريًا، ومتوفر باللون الوردي.
- جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف إي، سعة 128 جيجا، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، نسبة الخصم 24.97% ليصبح السعر 2250 ريال سعودي، بدلا من 2999 ريال، أي توفير 749 ريال، ويمكن التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهرًا بقسط 108 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أحمر.