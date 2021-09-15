تتزايد معدلات البحث حول عروض جرير للجوالات 2021 من تقديمها تخفيضات ممتازة علي جميع الهواتف والشاشات خلال هذه الأيام والتي تستعد فيها المملكة العربية السعودية بالاحتفال باليوم الوطني والمقرر له في الثالث والعشرين من شهر يوليو 2021، وبهذه المناسبة تقدم مكتبة جرير باقة رائعة من العروض والتخفيضات على الكثير من المنتجات والتي أبرزها عروض الهواتف الذكية، بكافة أنواعها بداية من عروض الآيفون وجوالات (سامسونج، هواوي، لينوفو، نوكيا، انفنيكس، آوبو)، وغيرها من أنواع الهواتف الذكية بالإضافة إلي العروض الرائعة على أجهزة الشاشات.



عروض جرير للجوالات 2021 تخفيضات ممتازة علي جميع الهواتف

الكثير منا يريد شراء هاتف جديد سواء له أو لأولاده ولكن دائما ما يكون العائق الوحيد هو ارتفاع سعر الهاتف وعدم المقدرة المالية على الشراء المباشر للهاتف نقداً، لهذا تجد الملايين يجأون إلى شراء الشراء عن طريق معارض جرير أو مكتبة جرير والتي تقدم طرق بسيطة للشراء وبالتقسيط أيضاً لكافة الراغبين، فيعد أهم العروض المتاحة حالياً في مكتبة جرير بالتقسيط عروض أيفون 13 برو ماكس وعروض الشاشات كما في التالي.

عروض مكتبة جرير للشاشات 2021

تضمنت عروض مكتبة جرير أنواع كثيرة من الشاشات التلفزيونية وشاشات العرض، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض والشراء بالتقسيط من خلال الدخول إلي رابط تقسيط مكتبة جرير، حيث من بين تلك العروض المخفضة أسعار الشاشات والتي جاء منها التالي:

تخفيض سعر شاشة LG مقاس 65 بوصة جودة 4K من 17999 ريال إلي 7699 ريال سعودي فقط.

تنزيل سعر شاشة LG نانو 65.75 بوصة جودة 4k من 9499 ريال إلي 4699 ريال سعودي.

تخفيض سعر شاشة lg مقاس 55 بوصة من 7499 ريال إلى 3699 ريال سعودي.

تنزيل سعر شاشة سكاي وورث 86 بوصة من 10999 ريال سعودي إلي 8199 ريال سعودي.

تخفيض أسعار شاشة سامسونج جلاكسي مقاس 60 بوصة من 5999 ريال إلى 4199 ريال سعودي.

تنزيل سعر شاشة سكاي وورث 75 بوصة من 6499 ريال إلى 4399 ريال سعودي.

تلاحظ وجود تشابه بين هذه العروض وعروض بنده شاشات وجوالات بالإضافة إلى العروض التي وضعتها أسواق العثيم المخفضة.

إلي هنا وصلنا لنهاية هذا التقرير المفصل عن عروض جرير للجوالات 2021 تخفيضات ممتازة علي جميع الهواتف والشاشات.