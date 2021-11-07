عروض جرير للجوالات الأسبوعية.. تخفيضات على هواتف ايفون 13 وسامسونج جالكسي 

عروض جرير للجوالات الأسبوعية مستمرة ، حيث اعتاد متجر مكتبة جرير السعودية طرح عروضها على الهواتف الذكية، لتلبي رغبة وتطلعات قاعدة عملائها الواسعة في انحاء المملكة، والملحوظ في عروض جرير طرح أفضل الماركات العالمية للهواتف الذكية التي تشهد إقبالًا متزايدًا وخاصة أشهر علامتين تجاريتين على مستوى العالم، وهما آبل أيفون، وسامسونج جالكسي، والبيع بخصومات مغرية تصل أحيانًا ما يزيد عن 30%، وفي السطور القادمة رصدنا لكم من خلال موقع متجر جرير الإلكتروني أسعار وتخفيضات الأسعار للماركتين المذكورتين للهواتف الذكية.

عروض جرير للجوالات الأسبوعية

عروض جرير للجوالات سامسونج جالكسي

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، سعة ذاكرة 256 جيجابايت، لون برونزي، وأسود، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصال G5، سعر 5799 ريال سعودي، بدلا من 7999 ريال ، نسبة خصم 28% ، ووفر 2200 ريال.

ريال سعودي، بدلا من 7999 ريال ، نسبة خصم 28% ، ووفر 2200 ريال. هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إلترا، سعة ذاكرة 256 جيجابايت، لون فضي فانتوم، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصال G5، سعر 4299 ريال سعودي، بدلا من 5399 ريال ، نسبة خصم 20% ، ووفر 1100 ريال.

ريال سعودي، بدلا من 5399 ريال ، نسبة خصم 20% ، ووفر 1100 ريال. هاتف سامسونج جالكسي إس 21، سعة ذاكرة 8 جيجابايت رام/ 256 جيجابايت، متوفر بألون: فضي فانتوم، ورمادي فانتوم، وأرجواني فانتوم، وأبيض فانتوم، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصال G5، سعر 2799 ريال سعودي، بدلا من 3549 ريال ، نسبة خصم 21% ، ووفر 750 ريال.

ريال سعودي، بدلا من 3549 ريال ، نسبة خصم 21% ، ووفر 750 ريال. هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس، سعة ذاكرة 256 جيجابايت، لون أسود فانتوم، وأرجواني فانتوم، وفضي فانتوم، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصال G5، سعر 3499 ريال سعودي، بدلا من 4199 ريال ، نسبة خصم 17% ، ووفر 700 ريال.

ريال سعودي، بدلا من 4199 ريال ، نسبة خصم 17% ، ووفر 700 ريال. هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس، سعة ذاكرة 128 جيجابايت، لون فضي فانتوم، وأرجواني فانتوم، وفضي فانتوم، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصال G5، سعر 3299 ريال سعودي، بدلا من 3999 ريال ، نسبة خصم 18% ، ووفر 700 ريال.

ريال سعودي، بدلا من 3999 ريال ، نسبة خصم 18% ، ووفر 700 ريال. هاتف سامسونج جالكسي نوت 20، سعة ذاكرة 8 جيجابايت رام / 256 جيجابايت، لون برونزي، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصال G5، سعر 2599 ريال سعودي، بدلا من 3099 ريال ، نسبة خصم 16% ، ووفر 500 ريال.

عروض جرير للجوالات ايفون 13