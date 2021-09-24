عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91 ما زالت متواصلة، باعتبارها إحدى مظاهر وطرق التعبير عن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي91 التي تعم جميع أرجاء المملكة، وقد ساهم متجر مكتبة جرير الإلكتروني في هذه الاحتفالات كعادته في كل عام، من خلال طرح العروض بأسعار مخفضة وخصومات هائلة التي تشمل أنواع عديدة ومتنوعة من المنتجات منها الحديث ومنها متداول، مثل الإلكترونيات والأدوات المنزلية، والمستلزمات المدرسية وغيرها الكثير، وفي هذه المقالة سوف نسلط الضوء على أبرز العروض وأسعار الموبايلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91

سعر جوالات ابل ايفون 13

وضمن عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91 ، يتوفر الأجهزة التالية لدى متجر جرير الإلكتروني من هواتف ابل أيفون 13 الجديدة، وفيما يلي الأسعار:

ابل ايفون 13 برو، سعة 256 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 5199 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.

ابل ايفون 13، سعة 256 جيجابايت ، الجيل الخامس، السعر 4299 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.

ابل ايفون 13 ميني، سعة 128 جيجابايت، الجيل الخامس، السعر 3299 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.

ابل ايفون 13 برو، سعة 512 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 6199 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.

ابل ايفون 13 برو، سعة 128 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 3799 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.

أفضل عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91