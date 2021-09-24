عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91
عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91 ما زالت متواصلة، باعتبارها إحدى مظاهر وطرق التعبير عن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي91 التي تعم جميع أرجاء المملكة، وقد ساهم متجر مكتبة جرير الإلكتروني في هذه الاحتفالات كعادته في كل عام، من خلال طرح العروض بأسعار مخفضة وخصومات هائلة التي تشمل أنواع عديدة ومتنوعة من المنتجات منها الحديث ومنها متداول، مثل الإلكترونيات والأدوات المنزلية، والمستلزمات المدرسية وغيرها الكثير، وفي هذه المقالة سوف نسلط الضوء على أبرز العروض وأسعار الموبايلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.
عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91
سعر جوالات ابل ايفون 13
وضمن عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91 ، يتوفر الأجهزة التالية لدى متجر جرير الإلكتروني من هواتف ابل أيفون 13 الجديدة، وفيما يلي الأسعار:
- ابل ايفون 13 برو، سعة 256 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 5199 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.
- ابل ايفون 13، سعة 256 جيجابايت ، الجيل الخامس، السعر 4299 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.
- ابل ايفون 13 ميني، سعة 128 جيجابايت، الجيل الخامس، السعر 3299 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.
- ابل ايفون 13 برو، سعة 512 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 6199 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.
- ابل ايفون 13 برو، سعة 128 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 3799 ريال سعودي، الشراء بالطلب المسبق.
أفضل عروض جرير للجوالات اليوم الوطني السعودي 91
- هاتف أوبو 6 برو، سعة 256 جيجابايت/ رام 12 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 2999 ريال سعودي، إصدار جديد.
- هاتف أوبو 6z، سعة 128 جيجابايت/ رام 8 جيجابايت، الجيل الخامس ، السعر 1499 ريال سعودي، إصدار جديد.
- موتورولا موتو جي 20، سعة 64 جيجابايت، الجيل الرابع، السعر 491 ريال سعودي بدلا من 659 ريال، بألوان وردي فلامينجو وأزرق نسيم.
- هاتف تي سي ال 10SE،سعة 128 جيجابايت / رام 4 جيجابايت، السعر 529 ريال بدلا من 749 ريال.
- هاتف لينوفو نوت K13، سعة 128 جيجابايت، السعر 591 ريال سعودي.
- هاتف اوبو A54، سعة 128 جيجابايت، الجيل الرابع ، السعر 699 ريال بدلا من 849 ريال سعودي.
- هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس، سعة 128 جيجابايت، السعر 749 ريال سعودي، بدلا من 899 ريال.
- هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجابايت، السعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال.
- هاتف شاومي برو X3 بوكو، سعة 256 جيجابايت ، السعر 999 ريال بدلا من 1159 ريال.
- هاتف شاومي ريدمي A9، سعة 32 جيجابايت، السعر 339 ريال بدلا من 389 ريال سعودي.
- هاتف اوبو A94، سعة 128 جيجابايت ، الجيل الرابع G4 ، السعر 1049 ريال بدلا من 1199 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، سعة 128 جيجابايت / رام 12 جيجابايت، الجيل الخامس G5، السعر 3499 ريال بدلا من 3999 ريال سعودي.
- هاتف اوبو A54، سعة 64 جيجابايت، الجيل الرابع G4، السعر 599 ريال بدلا من 669 ريال سعودي.
- هاتف فيفو Y51، سعة 128 جيجابايت، الجيل الرابع G4، السعر 899 ريال سعودي بدلا من 999 ربال.
- هاتف اوبو A73، سعة 128 جيجابايت، الجيل الخامس G5، السعر 999 ريال بدلا من 1299 ريال سعودي.
- هاتف فيفو Y72، سعة 128 جيجابايت، السعر 1249 ريال بدلا من 1299 ريال.