يبحث الكثيرون عن عروض جرير للجوالات أقساط، حيث يمكنكم الآن تقديم طلب للحصول على الجوال بالتقسيط من خلال تجهيز بعض المستندات المطلوبة وهي إثبات هوية سارية، تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي، ثم التوجه إلي رابط مكتبة جرير وتحديد وتحديد فترة السداد ثم الضغط على أيقونة حساب القسط، تتميز خدمة تقسيط المشتريات بعدم سداد دفعة أولي والموافقة الفورية ومن ثم فالتمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي وفترة سداد تتجاوز 36 شهر وبدون كفيل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عروض جرير للجوالات أقساط

استطاعت مكتبة جرير أن تجلب إليها الموطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، من أجل شراء المنتجات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف الذكية عبر خدمة التقسيط وغيرها من طرق السداد وفقاً إلي نظام ميسر، كما يمكنكم الإستعلام من خلال الرابط التالي عن أفضل عروض جرير للجوالات وكذلك شاشات العرض والتلفزيون.

شروط اقساط مكتبة جرير للمنتجات

حددت مكتبة جرير بعض الشروط والضوابط الخاصة بعمر المتقدمين للحصول على التمويل وكذلك الدخل الشهري فيجب أن يكون كالتالي:



القطاع الخاص: يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام، وان لا يقل الدخل الشهري عن 3.5 ألف ريال سعودي.

القطاع الحكومي: أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، وان لا يقل الدخل عن 5 آلاف ريال.

المتقاعدين: لا يزيد العمر عن 67 عام وان لا يقل الدخل عن 3500 ريال سعودي.

القطاع العسكري: العمر ما بين 21 إلي 25 عام وان يكون الدخل لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

تعد أبرز العروض الترويجية التي يتكاثر عليها المواطنين والمقيمين في المملكة خلال الساعة الماضية في مكتبة جرير، هي الحصول على جوال آيفون 13 الذي ظهر مؤخرا في مكتبة جرير.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على أقساط مكتبة جرير

تقديم صورة من الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية.



بيان بكشف الراتب الشهري لآخر 3 أشهر.

اشتراك في التأمينات الإجتماعية.

وصلنا هنا إلي ختام شرح عروض جرير للجوالات أقساط وخطوات خدمة تقسيط المشتريات في جرير.