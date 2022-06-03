عروض جرير على هواتف ايفون 13 .. العرض الأقوى يسري حتى 7 يونيو 2022

تواصل مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية في طرح عروضها القوية على مختلف المنتجات والسلع عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال متجرها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفي هذه المقالة سوف نسلط الضوء على عروض جرير على هواتف ايفون 13 التي تشمل 4 طرازات لهذه السلسلة وهي الأحدث حاليًا من أبل، وهو العرض الأقوى الذي يسري حتى السابع من الشهر الجاري يونيو 2022 ويتميز بالتخفيضات المذهلة التي تصل إلى 700 ريال سعودي، إضافة لمزايا ومكافآت أخرى، فلنلقِ نظرة على الأسعار والتخفيضات على سلسلة هواتف أيفون 13 لدى مكتبة جرير.

عروض جرير على هواتف ايفون 13

العرض الأقوى وتخفيضات مذهلة

تشمل عروض جرير على سلسلة هواتف أيفون 13 بأربعة طرازات وهي: ايفون 13 برو ماكس، وأيفون 13 برو، وأيفون 13 ، وأيفون 13 ميني، وفيما يلي الأسعار بعد التخفيض للطرز الأربعة:

ايفون 13 برو ماكس – سعة 128 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق.

السعر بعد التخفيض 4499 ريال سعودي، بدلًا من 5199 ريال، أي توفير 700 ريال بما يعادل خصم بنسبة 13%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 209 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو ماكس – سعة 256 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق.

السعر بعد التخفيض 4999 ريال سعودي، بدلًا من 5699 ريال، أي توفير 700 ريال بما يعادل خصم بنسبة 12%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 232 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو ماكس – سعة 512 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سيريا.

السعر بعد التخفيض 6199 ريال سعودي، بدلًا من 6699 ريال، أي توفير 500 ريال بما يعادل خصم بنسبة 7%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 287 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو ماكس – سعة 1 تيرا بايت

سعة الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سيريا.

السعر بعد التخفيض 6999 ريال سعودي، بدلًا من 7699 ريال، أي توفير 700 ريال بما يعادل خصم بنسبة 9%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 324 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو – سعة 128 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق.

السعر بعد التخفيض 3999 ريال سعودي، بدلًا من 4699 ريال، أي توفير 700 ريال بما يعادل خصم بنسبة 14%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 186 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو – سعة 256 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سيريا.

السعر بعد التخفيض 4499 ريال سعودي، بدلًا من 5199 ريال، أي توفير 700 ريال بما يعادل خصم بنسبة 13%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 209 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو – سعة 512 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سيريا.

السعر بعد التخفيض 5799 ريال سعودي، بدلًا من 6199 ريال، أي توفير 400 ريال بما يعادل خصم بنسبة 6%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 269 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 برو – سعة 1 تيرا بايت

سعة الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر صنوبري، جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق سيريا.

السعر بعد التخفيض 6599 ريال سعودي، بدلًا من 7199 ريال، أي توفير 600 ريال بما يعادل خصم بنسبة 8%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 306 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 – سعة 128 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر، سماء الليل، ضوء النجوم، وردي، أحمر.

السعر بعد التخفيض 3499 ريال سعودي، بدلًا من 3799 ريال، أي توفير 300 ريال بما يعادل خصم بنسبة 7%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 162 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 – سعة 256 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر، سماء الليل، ضوء النجوم، وردي، أحمر.

السعر بعد التخفيض 3999 ريال سعودي، بدلًا من 4299 ريال، أي توفير 300 ريال بما يعادل خصم بنسبة 6%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 186 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 – سعة 512 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر، سماء الليل، ضوء النجوم، وردي، أحمر.

السعر بعد التخفيض 4999 ريال سعودي، بدلًا من 5299 ريال، أي توفير 300 ريال بما يعادل خصم بنسبة 5%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 232 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 ميني – سعة 128 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر، سماء الليل، ضوء النجوم، وردي، أزرق.

السعر بعد التخفيض 2999 ريال سعودي، بدلًا من 3299 ريال، أي توفير 300 ريال بما يعادل خصم بنسبة 9%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 139 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 ميني – سعة 256 جيجابايت

سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

متوفر بألوان : أخضر، سماء الليل، ضوء النجوم، وردي، أحمر.

السعر بعد التخفيض 3579 ريال سعودي، بدلًا من 3799 ريال، أي توفير 220 ريال بما يعادل خصم بنسبة 5%.

إمكانية التقسيط ابتداءًا من 166 ريال في الشهر لمدة 36 شهرًا.

ايفون 13 ميني– سعة 512 جيجابايت