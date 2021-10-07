عروض تقسيط السيارات عبد اللطيف جميل.. بدون دفعة أولى وبدون كفيل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية، من وقت لآخر عروض تقسيط السيارات عبد اللطيف جميل والتي تشمل أنواع مختلفة لفئات السيارات الحديثة بمزايا عديدة مغرية وبأسعار وأقساط مريحة لتناسب جميع فئات وشرائح المجتمع، وبما يلبي رغباتهم وطموحاتهم، وتتميز عروض التمويل من شركة عبد اللطيف جميل، أنها بدون مصاريف إدارية وبدون دفعة أول، وبدون حاجة لكفيل، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وموافق عليه من الهيئة الشرعية، والعروض متاحة عبر شبكة فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة ، وفي السطور القادمة بيان لأنواع السيارات المشمولة بالعرض المحدد المدة والذي ينتهي في الـ31 من شهر اكتوبر الجاري.

عروض تقسيط السيارات عبد اللطيف جميل

السيارات المشمولة بـ عروض تقسيط السيارات عبد اللطيف جميل

عروض تمويل سيارات جيلي GEELY

سيارة جيلي باينراي باسيك 2022 : الدفعات الشهرية 1.085 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

سيارة جيلي باينراي Luxury 2022: الدفعات الشهرية 1.226 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

سيارة جيلي كولراي 2022 Basic: الدفعات الشهرية 1.206 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

سيارة جيلي كولراي 2022 Comfort: الدفعات الشهرية 1.327 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

سيارة جيلي ازكارا 2022Comfort 4×4- Luxury : الدفعات الشهرية 1.669 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

عروض تمويل سيارات هيونداي HYUNDAI

هيونداي أكسنت 2021 1.4L MPI: الدفعات الشهرية 1.041 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي أكسنت 2021 SMART Plus: الدفعات الشهرية 1.094 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي إلنترا 2021 SMART 2.0: الدفعات الشهرية 1.353 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي كريتا 2021 1.5L SMART: الدفعات الشهرية 1.288 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي سنتافي 2021 4X2 – SMART 2.5: الدفعات الشهرية 2.052 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي سنتافي 2021 6A/T 4X2 – 2.5: الدفعات الشهرية 2.140 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي سوناتا 2021 Smart 2.5: الدفعات الشهرية 1.810 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

هيونداي سوناتا 2021 GLs 2.0: الدفعات الشهرية 1.714 ريال سعودي، وفترة السداد 60 شهرًا.

عروض تمويل سيارات تويوتا TOYOTA