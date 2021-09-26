عروض بن داود مكه تشهد تخفيضات خيالية اليوم ولمدة 5 أيام وفروع بن داود في جدة

شهدت عروض بن داود مكه تخفيضات على أهم المنتجات التي يتم تداولها يوميا مثل المؤكولات والمشروبات، والأدوات الأساسية المنزلية ومستلزمات المطبخ مثل زيت الطعام والشاي والسكر والجبن، وغيره من المنتجات كما هناك مجموعة مرتبطة ببعضها البعض مخصصة لعروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية تبدأ من اليوم لمدة خمس ايام أيضا تضم هذه المجموعة تخفيضات لم تتكرر من قبل والتي جاءت ضمن التخفيضات التي قدمتها بن داود بمناسبة مرور 91 عام على توحيد المملكة “اليوم الوطني 91 السعودي”.

عروض بن داود مكه

تقدم بن داود Bin dawood عروض مخفضة في جميع فرعها في المملكة والتي تجاوزت 28 فرع، متوزعين في كل مدن المملكة ما بين سوبر ماركت وهايبر ماركة، تميز عروض بن داود في تقديم منتجات طازجة عالية الجودة للعملاء، يمكنكم الإطلاع علي كافة التخفيضات من خلال الدخول علي رابط عروض بن داود، أو التصفح السريع في العروض التالية.

فروع بن داود في جدة

تتوزع فروع بن داود في معظم مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية من أجل توفير الخدمات والمنتجات بالقرب من المواطنين فمن أهم هذه الفروع الموجودة في جدة كالتالي:

بن داود الحمراء: مواعيد العمل من السبت إلي الأربعاء من الساعة السابعة صباحا وحتي الثانية صباحا، والخميس والجمعة من 7 ص حتي 3 ص، رقم الهاتف للتواصل مع الفرع 00966920022383، (فلسطين، الحمراء، جده 23212 المملكة العربية السعودية).

بن داود الشعلة: مشرف، جده 23332، السعودية، رقم الهاتف 0066920022383، نفس مواعيد العمل.

بن داود الستين: طريق الملك فهد العزيزية، جده 23337، السعودية، رقم الهاتف 0096620022383، نفس مواعيد العمل.

بن داود الربوه: الربوه، جدة 23446، المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف 00966920022383، نفس مواعيد العمل.

بن داود حراء: السلامة، شارع حراء، حي النعيم، جده 23525، المملكة العربية السعودية، رقم الهاتف 00966920022383، مواعيد العمل من 7 إلي 2 صباحاً من السبت إلي الأربعاء، من 7 إلي 3 من الخميس إلي الجمعة.

بن داود أية مول: المحمودية، جدة 11223، السعودية، رقم الهاتف 0096620022383، نفس مواعيد العمل السابقة.

بن داود الفلاح: الفلاح جدة 23762 المملكة العربية السعودية، الهاتف 00966920022383.

إلي كانت نهاية شرح عروض بن داود مكه وفروعه في جدة